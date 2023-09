El comité encargado de dirimir la denuncia contra Jesús Morera archiva el caso

La comisión de investigación encargada de dirimir la denuncia contra el doctor Jesús Morera ha archivado el caso al determinar que no hubo acoso laboral. Así lo confirmó este viernes a este medio el propio acusado, que además aseguró que aún no ha tenido acceso al informe. «Sé que existe la resolución y que la comisión archivó el caso, pero sigo sin tener acceso a ella y sin conocer el contenido exacto», recalcó el jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. «He tenido que pedirla amparándome en la ley de Transparencia. Es curioso, pero parece que no tengo derecho a tenerla porque no se ha abierto el caso», agregó.

Según informó el especialista, el comité encargado de analizar el conflicto estaba compuesto por cinco profesionales: dos representantes sindicales, dos profesionales de la Salud Laboral de la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) –un técnico y un médico– y un letrado. «No sé quiénes eran, pero conozco muy bien el protocolo que siguen estas comisiones», anotó. Ahora bien, los denunciantes recibieron la resolución en los primeros días de agosto. «Me enteré porque, entre otros, me lo dijeron algunos de los compañeros que me acusaban», apuntó el responsable de la citada área. Fue el 16 de febrero cuando los nueve médicos adjuntos al servicio de Neurocirugía enviaron una carta a la Gerencia del Doctor Negrín para pedir el cese de su superior, el doctor Jesús Morera. En ella reflejaban una presunta situación de «acoso laboral» dilatada en el tiempo. El escrito recogía un episodio difundido a través de las redes, que tuvo lugar solo seis días antes. Según sostiene el texto, ese día el especialista «gritó y abusó verbalmente de una adjunta al servicio». Tampoco respetó el turno de palabra durante una conversación y tuvo un comportamiento «no verbal intimidatorio». La facultativa sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que acudir al servicio de Urgencias. «Las críticas destructivas, el abuso de poder, las descalificaciones, las llamadas de atención en público y los presuntos comportamientos agresivos» son otras de las conductas descritas. De hecho, los médicos afirmaban que la mitad de los integrantes del servicio ha padecido o padece ansiedad. Durante todo el proceso, el Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas asesoró a los nueve médicos adjuntos al servicio y permaneció alerta para que no se tomaran represalias contra ellos. En marzo, la Dirección General de la Función Pública activó el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Acoso en el Entorno Laboral de la Administración Pública. Sin embargo, ante la demora para resolver el proceso, los nueves especialistas reiteraron su queja en julio en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y ante el Defensor del Pueblo. «Tengo claro que siempre he actuado en defensa del servicio público de salud y de los pacientes. Mi conciencia ha estado tranquila en todo momento y las personas que me han conocido en los 30 años que llevo trabajando en el Servicio Canario de la Salud saben lo que he hecho durante todos estos años», apostilló Jesús Morera. «Esta decisión solo ratifica lo que yo ya esperaba, pero me genera aún más satisfacción que una comisión independiente haya visto lo que yo sabía desde hace tiempo», concluyó.