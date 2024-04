Primera visita a Santa Cruz del ‘Resilient Lady’, el lujoso crucero sólo para adultos

El Puerto de la capital tinerfeña recibió este martes, 30 de abril, la visita, por primera vez, del crucero de lujo, y sólo para adultos, Resilient Lady. Una sirena pintada en el casco; sus llamativos colores, gris y rojo, y sus 17 plantas sobre el mar captaban, irremediablemente, la atención de todo aquel que paseaba cerca de la instalación chicharrera. Este barco, que pertenece a la naviera Virgin Voyages y que comenzó a navegar el 14 de mayo de 2023 desde Atenas (Grecia), trajo ayer a Santa Cruz de Tenerife a un total de 1.339 turistas, de diferentes nacionalidades, y a 1.057 tripulantes.

Con respecto a la actual travesía, el Resilient Lady partió el pasado 27 de marzo desde Australia para realizar la temporada en Europa. La compañía Virgin Voyages decidió alterar el itinerario de este crucero desde Sidney hasta el Mediterráneo para evitar Oriente Medio, debido a la crisis bélica que sufre dicha zona. De esta forma, y según informó la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el barco ha navegado alrededor de la costa de África y ha elegido la capital chicharrera como primer puerto europeo donde recalar, al que llegó este martes tras navegar durante nueve días, sin pisar tierra, desde Namibia. Su siguientes destinos son Agadir, Barcelona, La Valeta y Santorini, antes de llegar al Pireo. Ya en Europa, realizará una serie de itinerarios por las islas griegas y el Adriático-Grecia.

Una de las piscinas del crucero Resilient Lady. / Andrés Gutiérrez

Con motivo de su primera escala en Santa Cruz, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, entregó este martes la tradicional metopa al capitán del Resilient Lady, Hannu Kalevi Haaponiemi, quien destacó que la instalación chicharrera cuenta con unos «servicios excelentes» y aseguró que, sin duda, volvería. Por su parte, Pedro Suárez animó a la compañía Virgin Voyages a seguir teniendo en cuenta «nuestro puerto» para próximas travesías. «Ésta ha sido solo una visita de posicionamiento, pero seguiremos trabajando para que el Resilient Lady regrese», agregó. En esta ceremonia de bienvenida también pudieron estar presentes los medios de comunicación, pues con este barco, Puertos de Tenerife ha retomado las visitas a bordo de cruceros tras la pandemia del Covid.

Durante la visita a este llamativo y lujoso crucero, Sammy, tripulante del mismo, mostró algunos de los servicios que éste ofrece, como sus doce restaurantes, entre los que se encuentran cocinas especializadas en comida coreana, italiana, francesa y americana; sus dos piscinas y jacuzzis; su casino, su discoteca; sus «salas sociales»; su teatro y su particular pasillo de luces. Asimismo, el Resilient Lady cuenta con una pista de jogging, un karaoke, un ring de boxeo y hasta con un estudio de tatuajes.

Precios

En el precio para viajar en este gigantesco crucero, que oscila entre los 4.000 y los 5.000 euros para unos siete días, están incluidas las comidas y algunas bebidas, las propinas y el wifi. Asimismo, el precio permite a los pasajeros participar en clases grupales limitadas de ejercicios. Este barco también destaca por las fiestas que se suelen celebrar en la zona de piscina y porque uno de sus restaurantes funciona como una especie de laboratorio culinario, en el que los platos se preparan en presencia de los pasajeros.

El citado buque, con bandera de Bahamas, fue construido en el año 2022 y pertenece a Vigin Voyages, una línea de cruceros propiedad del grupo de compañías del magnate inglés Richard Branson, que incluye desde aerolíneas hasta servicio para móviles. La flota de esta naviera cuenta también con los cruceros Scarlet Lady, Valiant Lady y Brilliant Lady. Todos ellos sólo admiten a pasajeros mayores de 18 años. El gemelo del Resilient Lady es el Valiant Lady. Precisamente, este último crucero arribó a la instalación chicharrera en marzo del año 2022.

El buque que visitó este martes el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el Resilient Lady, en una primera escala, desplaza 277 metros de eslora y 108.232 toneladas de registro bruto. Tiene capacidad para alojar hasta 2.770 pasajeros y 1.150 tripulantes. Dispone de 17 plantas, que los cruceristas pueden recorrer a través de 14 ascensores, y de 1.404 camarotes, de los que el 86% cuentan con balcón y el 93% tienen vistas al mar. Cada cabina dispone de iluminación led; tablet para controlar las cortinas, las luces y la televisión, y para realizar cualquier tipo de petición al personal;nevera, y de «una estancia configurable para que la cama se convierta en sofá y viceversa».

Respecto a los camarotes, la flota cuenta con cinco categorías diferentes; desde el Insider, que puede alojar de una a cuatro personas, hasta el RockStar Quarter. De esta última categoría, este buque tiene un total de 78 habitaciones, que son suites con «características particulares». En estos camarotes, los pasajeros disfrutan de ciertos lujos, como un acceso VIP exclusivo durante el embarque y de un agente personal para atender cualquier solicitud.

El crucero Resilient Lady coincidió ayer en el Puerto capitalino con el Aidaprima, el cual, y según informó el presidente de la Autoridad Portuaria, no visitaba Santa Cruz de Tenerife desde el año 2008. Con respecto a las primeras escalas, Pedro Suárez recordó que en el mes de mayo arribará a la instalación chicharrera el crucero Queen Anne, en concreto, el domingo día 19. Y ya en junio, el día 12, vendrá por primera vez a Santa Cruz el Serenade of the Seas.