El Festival de Taganana propone descubrir Anaga desde la fotografía

El Festival Taganana afronta su quinta edición con la organización del certamen de fotografía Descubre Anaga, una de las actividades más llamativas de esta convocatoria que pone en valor los atractivos del Parque Rural de Anaga y que se desarrollará los días 5 y 6 de julio en sus dos sedes: el antiguo cine de San Andrés y en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.

Hasta el próximo 14 de junio, los interesados podrán remitir su propuesta al correo electrónico festivaltaganana@gmail.com con la leyenda Concurso de Fotografía junto al nombre y apellidos del autor que deberá ajustarse a los requisitos de ser mayor de edad y remitir un máximo de dos propuestas.

Las fotografías deben ser originales e inéditas, que no hayan optado a otros concursos o se hayan publicado en webs o cualquier otro medio digital o impreso. No podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio y no se aceptarán fotomontajes, según consta en las bases de este certamen que se pueden consultar en la página web del Festival.

Cuando se decidió la convocatoria del Festival Taganana se persiguió ensalzar y dar a conocer la belleza de este entorno único en cualquiera de sus manifestaciones y para promover su protección, desde la flora, la fauna, la montaña y el mar, hasta los caseríos, sus habitantes y sus tradiciones, objetivo que se mantienen en vigor.

La riqueza natural y cultural de Anaga es un tesoro que se debe preservar y es una fuente de inspiración artística para la música, la pintura, la artesanía tradicional y, muy especialmente, para la fotografía, se explica desde la organización de esta cita que aúna en su atractivo programa cultural música, teatro, fotografía, tradición y la oferta del buen producto local que caracteriza al Parque Rural.

Esta cita cultural está organizada por Lasal Producciones y Carnero Comunicación y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife; Promotur Turismo de Canarias; Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno canario, Cabildo de Tenerife; Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga y Distrito Anaga, y financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.