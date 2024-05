El PSOE acusa al Gobierno canario de "boicotear" el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz

La tramitación de la anulación, por parte del Gobierno de Canarias y a solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del catálogo regional de símbolos franquistas, que fue aprobado en 2022 sólo con el listado del municipio chicharrero, sigue desatando la polémica, ésta vez en el Parlamento. Este martes, 21 de mayo, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha acusado al Ejecutivo (CC-PP) de "boicotear" el documento impulsado por el pacto de las flores del anterior Gobierno (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera).

Fierro denunció que el actual Ejecutivo está incumpliendo la Ley de Memoria Democrática y La Ley canaria de Memoria Histórica, y retrasando "en el tiempo, sin justificación, una cuestión de dignidad democrática, de respeto a las víctimas del franquismo". "Están haciendo dejación de funciones y están demostrando lo poco que les importa la reparación de las víctimas del franquismo", agregó. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista intervino en una pregunta al vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, del PP, sobre si consideraba necesario para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica contar con un catálogo de vestigios, tras el anuncio del Ejecutivo de derogar el listado actual, que sólo incluye a Santa Cruz.

En este sentido, Manuel Domínguez explicó que se ha tenido que iniciar un expediente de revocación del documento aprobado por el anterior Gobierno porque éste no supo hacerlo bien. El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo canario, a partir de ahora, hará todo lo necesario para que se cumpla la ley, con la elaboración de un nuevo catálogo de ámbito regional. "Ustedes no fueron capaces ni siquiera de hacer un catálogo de símbolos franquistas de ámbito regional, tal y como establece la ley. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)", aseveró Domínguez.

Al respecto, la diputada socialista manifestó que el fallo judicial "en ningún caso" establece la derogación del catálogo y aseguró que es "falso" que sólo se circunscriba a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Fierro preguntó por qué el Gobierno no ha publicado los listados del resto de capitales de las Islas, entregado, según ésta, desde julio de 2023. "Sólo ponen excusas para no cumplir con lo que no les interesa". Y con respecto a que el expediente se haya iniciado a petición del Consistorio de Santa Cruz, la diputada comentó que si ella fuese alcaldesa de un municipio, estaría encantada de que "se empezara por el mío para cumplir la Ley de Memoria Histórica".

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista afirmó que la Ley de Memoria Histórica se cumplirá en Canarias "quieran ustedes o no". Por otra parte, anunció que su formación solicitará a la Mesa del Parlamento la declaración oficial del Salón de Plenos de la Cámara regional como monumento para la Memoria Histórica, "con el objetivo de cumplir el compromiso socialista con la reparación de las víctimas del franquismo".

Por su parte, la diputada socialista Yaiza López, en una pregunta dirigida a la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la nacionalista Migdalia Machín, sobre el motivo por el cual el Gobierno ha incoado el expediente para derogar el actual catálogo, insistió en que el actual Ejecutivo sólo está poniendo excusas para deshacerse del documento. "Dicen que se debe derogar porque sólo contiene el listado de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, pero es que ustedes saben perfectamente que este documento se aprobó, también con vuestro voto, empezando por dicho municipio y acordando que se desarrollaría por fases. Es más, desde julio de 2023 están los listados terminados del resto de capitales y ustedes no han hecho nada, y estaba previsto que en marzo de 2025 estuviesen finalizados los catálogos del resto de municipios de Canarias. Lo único que hacen es disfrazar la realidad", afirmó.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura quiso dejar claro que el Gobierno de Canarias "no va a paralizar" ningún procedimiento, sino que "elaborará un catálogo tal y como lo dice la ley, de ámbito regional y no con un único municipio". Aprovechó para señalar que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, está legitimado para presentar un recurso judicial y para solicitar la derogación del catálogo, "porque se aprobó un documento que debía ser para toda Canarias con un único municipio".