Hoy se celebra la gala de elección de la reina de los mayores, un acto que afortunadamente va resurgiendo de sus cenizas y que vuelve a tomar el cariz que tuvo antaño, en lo que al número de candidatas se refiere. Esta tarde serán ocho las aspirantes a un cetro para el que, en mi etapa de gerente, llegaron a ser solo dos, algo que nos llevó incluso a plantear su suspensión.

Hace unos días, Lucía Luisa, presidenta de Reidacán, las trajo por mi cantina para hablarles un poco de carnaval, de su historia, su evolución y hacerles partícipes de mi experiencia. Fue una mañana entrañable en la que disfrutamos de muchas anécdotas y en la que Lucía comentó que hubo un año, en el que se había inscrito una sola candidata, lo que puso a la organización de los nervios. Me sorprendió gratamente la ilusión, la seriedad y el compromiso con el que las ocho chiquillas llevan su candidatura, tanto como las chicas que se presentan a reina adulta, ni más ni menos. Fue tanta la atención que me prestaron, y el cariño con el que me obsequiaron, que al acabar me quedé con la grata sensación de que habían pasado un buen rato, algo distinto.

Espero que el diseñador Daniel Pagés les tenga preparada una gala que brille como ellas merecen y que no haga como algún que otro director que ha asumido esa dirección y que solía decir: Poniendo a Pepe Benavente y un par de tonterías más, cumplimos el trámite... y es que ellas merecen mucho más que eso. Con ese pensamiento acabé mi charla; con ese pensamiento y con el conocido dicho que le dedicamos a los jóvenes y que en esta ocasión yo cambiaría por: Ilusión, divino tesoro.