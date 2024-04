«El Unicaja es el líder de la ACB; es el candidato número uno al título»

Vidorreta apuntó ayer que su equipo se encuentra, de cara a la final de esta tarde, «igual de motivado e ilusionado» que antes de medirse al Peristeri en las semifinales. «Estamos tratando de recuperar bien y hacer un buen trabajo pata preparar la final de la mejor manera posible», especificó el técnico del Lenovo Tenerife, que quiso sacudirse cualquier etiqueta que diera a los suyos la condición de favoritos. «Delante tenemos al Unicaja que es el líder de la Liga Endesa, es un gran equipo y tiene a casi todos sus jugadores al cien por cien, lo que les hace ser candidatos números uno al título. Trataremos, desde nuestro papel de outsider, de ponérselo difícil», expresó el bilbaíno.

Para el técnico del Lenovo Tenerife el antecedente copero no tiene por qué ser del todo una referencia. «Nos conocemos y eso simplifica todo un poco, ya que un rival al que no conoces te genera más dudas a la hora de plantear el partido y cuáles pueden ser las claves», dijo Vidorreta, para recordar que «ya han pasado un par de meses», desde aquellos cuartos de final. «Y nosotros no tenemos a Aaron Doornekamp, que en ese partido fue muy importante. Tendremos que sustituir su producción con otros jugadores, seguir fieles a nuestro estilo y nuestra línea, y saber que ellos seguramente serán muy agresivos , por lo que debemos saber atacar su agresividad», dijo a modo de receta.

Sí tomó Vidorreta la cita de mediados de febrero para hacer una comparación con lo sucedido, en parte, en la semifinal del Unicaja del viernes, en caso de que el Canarias pase por un momento delicado esta tarde. «El Murcia tuvo un bache que el Unicaja supo aprovechar estando muy acertado desde el triple después de una primera parte en la que apenas había podido tirar. Pero el UCAM fue capaz de volver al partido y esa debe ser la lectura. Porque es una final y debemos estar motivados en todo momento, aprovechando cada instante para que, si tenemos una mala racha, recuperarnos, y si tenemos una ventaja mantener el equilibrio», señaló el responsable del banquillo canarista, que recordó lo sucedido precisamente en el Martín Carpena. «De estar diez abajo nos pusimos 10 arriba a falta de menos de un minuto», especificó.

Después de más de dos meses ambos equipos se vuelven a medir, aunque Vidorreta ya aprecia este enfrentamiento como «algo más normal», en parte porque no se ha jugado tantas veces «en Málaga entre el final de la pasada campaña y el inicio de esta», y por la trayectoria de los aurinegros y cajistas. «Si tú tienes un buen equipo y delante a otro de nivelón, lo normal es que te pueda medir en la Copa, en la Champions...», comentó, añadiendo que no considera que «la experiencia sea un factor clave» esta tarde. «Lo que debemos hacer valer son principales virtudes y desarmar algunas de las suyas», concluyó.