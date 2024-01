La niña Sofía Rodríguez Navarro fue elegida reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024 en una gala dinámica. Su diseñador, Alexis Santana, también diseñador de la candidata de McDonals y El Día-La Opinión de Tenerife, volvió a lo más alto del podium como ya había conseguido hace dos años, en la fiesta que se desarrolló en el mes de junio de 2022, tras el aplazamiento por la pandemia.

Este es el cuadro de honor.

Reina infantil:

Sofía Rodríguez Navarro

Fantasía MI RATITO FAVORITO

Diseñada por: Alexis Santana

Representando a: MILLA DE ORO PLAYA DE LAS AMÉRICAS*

PRIMERA DAMA DE HONOR

Paula Alayón Mesa

Fantasía MIENTRAS LAS ESTRELLAS BRILLEN

Diseñada por: David Afonso

Representando a: BETALI CANARIAS, SL ESPECTÁCULOS ALMA SHOW

SEGUNDA DAMA DE HONOR

Naisha Kripalani Dhankani

Fantasía LA SUERTE LA TRAIGO YO

Diseñada por: Jonathan Suárez

Representando a: HOMEBIENCE S.L, LOS CRISTIANOS Y LAS AMERICAS / B ON THE ROCKS / TANDAOORI HUT / MINT FLAVOURS OF INDIA

TERCERA DAMA DE HONOR

Valentina Siverio Gil

Fantasía ENTRE JUEGOS Y GARABATOS MIS MASCOTAS SE DIVIERTEN UN RATO

Diseñada por: Ruyman Pérez Jorge

Representando a: CARMOTOR

CUARTA DAMA DE HONOR

Ainhoa Rodríguez Adrián

Fantasía MI TICKET DORADO

Diseñada por: Jorge González Santana

Representando a: CORREDURIA DE SEGUROS BROKER MEDITERRÁNEO

“En un país multicolor había una reina del Carnaval” anunciaba la canción de la obertura preparada por Daniel Pages para abrir la gala inaugural de elección de la soberana infantil, que enlazó con varios temas de la infancia (David El Gnomo, la Abeja Maya, el Inspector Gadget) de los padres de las candidatas al cetro que modificó levemente la letra para, como si de un cuento se tratara, ir en busca de la niña que, entre las trece aspirantes, resultaría elegida como la reina de la cantera, en el que las coreografías de Loli Pérez dieron brillo con su puesta en escena, en forma de cuento de Carnaval.

“Se abre la tormenta, sale el sol”... y llegó al escenario por la puerta principal Ione Díaz Serna, la reina saliente, para la que se buscaba sucesora. Paradojas de Carnaval, la pequeña, que representó en 2023 a McDonald's y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, lucía una fantasía de Daniel Pages, diseñador la pasada edición y ayer... director de la gala de elección de la reina.

Los maestros de ceremonia, los hermanos Sergio y Jorge, que tras la obertura se convirtieron en los presentadores en los que Pages convirtió la gala. A partir de ahí, y sin dar tregua, presentación del tribunal encargado de elegir a la soberana: Agustín Quintero, El Sombrerero Loco del Carnaval; Pedro Raidel Remedios, artista plástico, pintor y creador; Antonio José Hernández, periodista y presentador de TVC; Lucía Jerez Rodríguez, actriz de teatro; Sandra de La Rosa Pérez, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Diseño y docente, y María Julia Castro González, presidenta de los Artesanos.

Como si fuera la sesión infantil de El Hormiguero, salieron las marionetas Rafa y Garrafas, la versión carnavalera, y para niños, del programa televisivo Trancas y Barrancas. Entre las primeras misiones de esta pareja animada... hacer partícipe al público de cómo votar para también ser partícipe de la elección de la reina infantil. Que Danie Pages cuidó cada detalle quedó de evidencia hasta en los dos muñecos de sobre mesas que era jirafas, similares a las que formaban parte del traje de la reina 2023...

Pages no daba tregua, y los hermanos Sergio y Jorge presentaron a la comparsa decana infantil Tropicana, llegada con su batucada y que lucen una fantasía de Jorge González Santana. Con 28 años haciendo Carnaval, bailaron al ritmo de canciones hasta de Juan Luis Guerra y una versión de Burbujas de amor del cantante portorriqueño.

Sergio y Jorge hasta bromearon con las 'jirafas de sobremesa'. “¿Por qué las jirafas no toman yogur?. Porque les llega caducado al estómago”... Jeje.

Comenzó el pase de candidatas: de las trece, desfilan las primeras cinco. La primera, Aridian Mendoza León, con la fantasía ‘Una ola me arrastró al Carnaval de mi ilusión’, diseñada por RP Diseños, en representación de ¡¡¡Perritos y Eso!!!, Asociación de Vecinos San Isidro del Centenero y Reformas Hokinosa; para seguir con Naisha Kripalani Dhankani, con un diseño de Jonathan Suárez, en representación de Homebience S.L, B On The Rocks y Tandaoori Hut.

Tercera candidata en desfilar, Jimena Herrera Rodríguez, con la fantasía ‘¿Princesa yo? Ni lo sueñes’, diseñada por Patricia Ramos Negrín, en representación de Napavi Salón, Mercería Rossi y la Tienda de Sary, que hasta incluyó el pasacalle de Diablos Locos, y llegó la cuarta aspirante, Sofía Rodríguez Navarro, con la fantasía ‘Mi ratito favorito’, diseñada por Alexis Santana, en representación de Milla de Oro Playa de las Américas, que vistió un traje que parecía un teléfono y en el que la candidata mantenía una conversación con su abuela, para disfrutar de su ratito favorito... cuando están ellas juntas.

Y en quinto lugar... “antes muerta que sencilla”. Miranda Lorite Rodríguez, con la fantasía ‘¡Lista para Bailar!’, diseñada por La Tribu Designer, en representación de Construcciones y Reformas Pedro Miguel Hernández Martín, Excelentísimo Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Centro Privado de Educación Inf. Patuco.

Para dar una tregua al primer bloque de aspirantes, actuación de Loli Pérez, esta vez con su propia coreografía y no a la medida de la obertura, como realizó en un primer pase, para continuar el segundo premio de Interpretación en el concurso de grupos coreográfico, Yu Funk.

Jorge y Sergio, con Rafa y Garrafas, y hasta publicidad incluida de ambrosía, segundo pase de candidatas, que abrió Carla Rodríguez Hernández, con la fantasía ‘¿Quién es quién?’, diseñada por Ángel Ramos, en representación de Asociación Cultural Carricitos, en la que la niña cantaba Carnaval y le acompañaba un pequeño 'duende' que bailaba alrededor de la fantasía.

El traje reversible de Ciara

Segundo bloque de aspirantes, con cuatro candidatas. Sorpresón en el desfile con Ciara Luz Álvarez Chinea, con la fantasía ‘No dejes que tu frío corazón destruya el planeta’, diseñada por José Javier Santana Rivero, en representación de Radio Marca Tenerife. La pequeña apareció con una fantasía de las grandes y cuando ya estaba frente al público, al borde del escenario, se zafó del traje, saludó al público y se colocó en la tarde de atrás de la fantasía para luego girar el traje y mostrar la otra cara; una fantasía reversible.

Valentina Siverio Gil, con la fantasía ‘Entre juegos y garabatos mis mascotas se divierten un rato’, diseñada por Ruymán Pérez Jorge, en representación de Carmotor, desfiló con su creación, llena de detalles.

Y de nuevo los diseñadores mostraron su empeño en demostrar que las niñas levitan en los trajes. Teodora Pérez Bencomo, con la fantasía ‘Supercalifragilístico’, diseñada por Patricia Bencomo Garro, en representación de Folder Papelerías y Asociación Cultural Sofocados, se plantó sobre el escenario y también se deshizo del traje para bailar la canción de su fantasía y luego continuar su desfile.

Segundo bloque con cuatro aspirantes y... actuación de LS Tribu, primer premio de Interpretación del concurso coreográfico.

Hasta ahora se habían sucedido cinco aspirantes en el primer bloque y cuatro en el segundo. Tocaba la recta fina. Tercer bloque con las últimas cuatro niñas. Para abrir este bloque, Paula Alayón Mesa, con la fantasía ‘Mientras las estrellas brillen’, diseñada por David Afonso, en representación de Betali Canarias S.L. y Espectáculos Alma Show, con mucho brillo y hasta un faro en el traje. Siguió Carla Yánez Hernández, con la fantasía ‘Tejiendo la Vida’, diseñada por Jordán Torres Hernández, en representación de El Kilo Los Realejos, Entretelas La Laguna, Candy Torres Estilistas, Impermeabilizaciones Felipe e Hijos y Johana Oliva Peluqueras.

Llegaban las dos últimas candidatas.

Ainhoa Rodríguez Adrián, con la fantasía ‘Mi Ticket Dorado’, diseñada por Jorge González Santana, en representación de Correduría de Seguros Broker Mediterráneo, un enorme carruaje, más allá de la imagen a primer golpe de vista, cuando se ve un ticket gigante. Y para cerrar... Leonor García Fernández, con la fantasía ‘Melodía’, diseñada por Noé González, en representación de Amiantos, Trabajos y Construcciones SL, Distase Canarias SL, Cantos Blancos del Sur SL e Infantilmónica Triqui Traquitos. Uno de los trajes más bonitos y originales, con una perfecta deconstrucción de la música que sale de una gramola. Una buena idea con un desarrollo superoriginal y llamativo.

Recta final

Había acabado el desfile y el espectáculo entraba en su recta final. Daniel Pages había llevado al público en volandas: setenta minutos y habían desfilado las trece niñas. Tocaba veredicto. ¿El resto del espectáculo sería tan ameno como hasta ahora?

Sergio y Jorge tomaron el mando para anunciar al público que comenzaba la votación.

La gala parecía que se había partido como quien da paso a publicidad en televisión mientras en el recinto ferial se sucedía el número conjunto de agrupaciones coreográficas.

Fue un tiempo que permitió a hablar desde el desastre del festival infantil de la fiesta de Las Palmas que incluso retransmitió Televisión Canaria el sábado o incluso los rescoldos de la gran final de murgas. '¿No crees que la actuación de Bambones en la gala adulta debe ser en directo y con todo el show?'. La respuesta está clara y seguro que el director del espectáculo, Jep Meléndez, no dejará pasar la oportunidad de aprovechar el regalo que le ha hecho la historia del Carnaval con uno de los cuatro temas apoteosis en directo en la gala del miércoles 7 de febrero.

Acabó el número conjunto y también las conversaciones de correpasillo, del que no se quedó excluido ni el anterior director artístico del Carnaval, quien dejó un recado en las redes sociales: “Hay gente que se cree que uno no se da cuenta y pa' los que creen eso les digo: sí, uno se da cuenta”.

Siguió el espectáculo en el recinto ferial de la mano de Redoblones. Los ganadores del primero premio de Interpretación, con el carismático director Joel Arias, no se quiso complicar con la puesta de escena del segundo tema que cantó en su concurso e interpretó 'El diccionario', de la factoría KK (Carlos Casanova).

En las redes sociales, de nuevo el otro escenario virtual de la gala, el Carnaval y la vida en general, polémica porque recriminaban a la organización que la página de votación para elegir a la reina entre las trece candidatas estaba bloqueada... La organización comunica que la página de votación popular en internet se ha bloqueado y que con el consenso de todos los diseñadores su anula el voto del público.

Seguían Redoblones cantando, y lo hacían en directo, como quiere hacer Bambones en la gala adulta.

Número de relleno, de nuevo tal vez para publicidad, y actuación conjunta de las murgas infantiles en play-back. En realidad, una murga de medio centenar de componentes llegados de las dieciséis formaciones de la cantera que interpretaron una canción 'aspirada' -con el sonido grabado y a la medida de la tele- en la que recreaban un concurso de televisión.

Del bloque de murgas, a la comparsa infantil Joroperos, a ritmo de samba carioca. Perdón, de Río Janeiro. Eso sí, se despertaron con el sello de la comparsa adulta, “para que esta noche la gente disfrute aquí”.

Cuando ya estaba en la recta final... una apreciación sobre las animaciones del escenario de Nareme Melián. Y es que llamaba la atención un fondo precioso de globo... Solo era uno de tantas animaciones que transformaron la escenografía.

“¿Cómo es el beso de adiós de una jirafa? Largo, muy largo”... Y desaparecieron las marionetas para dar paso a la “Ruleta de la fortuna del Carnaval”, con panel animado, que parecía traído del mismo plató del programa de televisión... para resolver el panel. “Santa Cruz ya tiene nueva reina infantil”. Fue la primera vez que la frase más anhelada fue anunciada por las más de cuatro mil personas presentes en el recinto ferial.

Hicieron acto de aparición sobre el escenario las trece candidatas para conocer el veredicto.