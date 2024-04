El tiempo hace justicia con la trayectoria de Marce Huertas en la Basketball Champions League. Después de quedarse a las puertas en tres cursos anteriores, en esta ocasión sus portentosas actuaciones (con tres partidos con 27 o más puntos) y una capacidad de liderazgo mayor que nunca han catapultado al base del Lenovo Tenerife hasta el galardón de mejor jugador del presente ejercicio en el torneo continental auspiciado por la FIBA.

El brasileño ha sido el más destacado en una votación en la que han participado aficionados, periodistas y los entrenadores de los clubes de la competición. Por si quedaba alguna duda, este viernes Huertas se sacó de la chistera una actuación memorable, coqueteando con el triple-doble, para meter a su equipo en la final de Belgrado: 27 puntos (10/10 en tiros libres), nueve rebotes y siete asistencias para 32 de valoración. Sus números globales este curso, a expensas de lo que ocurra en el duelo por el título contra el Unicaja tampoco admiten discusión: 16,5 puntos, 3,1 rebotes y 7,9 asistencias para 19,1 de valoración. Su nota final es la segunda mejor de toda la campaña.

Huertas ya había sido incluido en el mejor quinteto de la temporada tanto el pasado curso como en la campaña 19/20, mientras que formó parte del segundo mejor equipo en la 21/22. Esta vez, y como extensión de su mención de jugador más destacado, el paulista repite entre los cinco principales del torneo. Lo hace junto a Joe Ragland (Peristeri), Kendrick Perry (Unicaja), Austin Wiley (Tofas Bursa) y David Kravish (Unicaja Málaga). Es la primera vez, en los últimos cinco años en la que Gio Shermadini no aparece en alguno de los dos primeros quintetos tras haberlo hecho en el mejor de la 19/20, 20/21 y 21/22, y en el segundo de la 22/23.

El MVP ya tiene su premio / Carlos García

Además, el brasileño ya fue el MVP de la Final Four de Bilbao 2022 en la que el cuadro isleño se acabó llevando el título. A eso añade el base canarista ser el líder histórico de la BCL en asistencias con un contador que se encuentra ahora mismo en 593 pases de canasta.

Ya a la hora de recoger el premio el paulista recalcó en la importancia que tienen en este premio todos los que le rodean. Sensación que luego reiteró ante los medios de comunicación. «Creo que los éxitos personales van acompañados de los buenos resultados del equipo. Otra vez estamos aquí, compitiendo y luchando por otro título. Eso es lo más importante como jugador y como club», expresó el base del Lenovo Tenerife, que admitió estar «emocionado» por recibir un galardón. «Te pasa por tu cabeza una película de todo lo que has pasado por tu carrera y tenerlos aquí a mi lado es muy especial», explicó.

Huertas tras recibir el galardón de MVP. / BCL

Todo bajo una enorme sonrisa, aquella que no podía mostrar el pasado año cuando fue nombrado como integrante del mejor equipo de la competición, reconocimiento que pasó a un segundo plano al haber caído apenas unas horas ante el Hapoel Jerusalem. «Ahora tengo mejor cara, porque el año pasado habíamos perdido la semifinal y se me queda un sabor malo; ya dije que hubiera dado todo para disputar la final y no obtener un simple premio individual dentro de un deporte colectivo en el que se valora a todo el equipo... Al final lo que vale es ganar y eso va mucho más allá de cualquier premio individual», dejó claro el paulista.

Tras haber firmado una semi colosal y hacerse acreedor del MVP de la temporada, Huertas reconoce que si su equipo «logra el título, difícilmente se podrá mejorar un fin de semana» como este. «Pero debemos dejar todo esto al margen y centrarnos en el partido, para estar lo más preparados en lo físico y en lo mental», señaló enseguida el jugador aurinegro.

Acompañado en el viaje por su esposa e hijos, Huertas también tiene desde el viernes el apoyo en Belgrado de sus padres, a los que les ha podido ver emocionados ante el rutilante protagonismo de su hijo. «Sienten lo mismo que yo puedo sentir dentro de la pista, o como yo mismo me emociono viendo a mis hijos haciendo cosas tontas y seguramente lo seguiré haciendo. Soy afortunado de tener a mis padres, a mis hermanos y a mi mujer y mis hijos, que son mi fortaleza», dijo en relación a su familia.

Entre el resto de premios entregados ayer sábado, en una gala que ha tenido lugar sobre la pista de juego del Belgrado Arena, también se encontraba entre los candidatos a mejor entrenador Txus Vidorreta. El reconocimiento, sin embargo, fue a parar a Vassilis Spanoulis, máximo responsable del Peristeri griego.