Bélgica no reconocerá por el momento al Estado palestino

Las simpatías de Bélgica hacia el pueblo palestino son conocidas. A principios de abril su ministra de asuntos exteriores, la liberal francófona Hadja Lahbib, recordaba que el reconocimiento del territorio formaba parte del acuerdo de gobierno y que se haría realidad en el momento oportuno. “Siempre lo he dicho: Bélgica reconocerá a Palestina”, insistía de nuevo hace tan solo unas semanas. Sin embargo, por ahora, y pese a la presión política dentro y fuera del país, ese momento no ha llegado. Los partidos que forman parte de la coalición de Gobierno no han logrado este miércoles ponerse de acuerdo para seguir los pasos de España, Irlanda y Noruega, que reconocerán oficialmente al Estado palestino el próximo 28 de mayo.

La mayoría de los partidos de la llamada coalición Vivaldi, socialistas, ecologistas y democristianos flamencos, son partidarios de que Bélgica se sume a la decisión hispano-irlandesa. Los liberales flamencos y francófonos entienden, en cambio, que una decisión así es prematura. “La prioridad belga siempre ha sido cómo podemos liberar a los rehenes y cómo podemos lograr un alto el fuego inmediato. Siempre ha sido nuestra prioridad y hemos empujado en esa dirección”, explicaba minutos antes del inicio de la reunión el primer ministro belga, el liberal flamenco Alexander de Croo.

“Un reconocimiento solo se puede hacer una vez, y el momento de hacerlo tiene que tener un verdadero efecto palanca para obtener resultados para el pueblo palestino. Nuestra prioridad es el alto el fuego y la liberación de los rehenes”, zanjaba. Su posición choca frontalmente con la de otros miembros de su Gobierno que este miércoles se habían mostrado partidarios de seguir los pasos de España e Irlanda.

"Oportunidad perdida"

“Una solución duradera de paz solo será posible si las dos partes tienen el mismo estatus y los pueblos son reconocidos en sus derechos y libertades. El reconocimiento es crucial para llegar a una solución de dos Estados”, decía el democristiano flamenco y ministro de finanzas, Vincent van Peteghem, antes del encuentro. “Lamentablemente, Bélgica no ha reconocido hoy el Estado palestino. Bélgica sigue trabajando en el calendario y el contexto para avanzar hacia el reconocimiento. La urgencia es muy grande” y “hoy estamos perdiendo una oportunidad histórica”, ha lamentado la ministra de Desarrollo, la socialista flamenca Caroline Gennez.

También han criticado la falta de decisión los socialistas francófonos, que han acusado a los liberales de bloquear la decisión. “Está muy bien decir que apoyamos al pueblo palestino y su derecho a un territorio, pero hoy necesitamos acciones, ¡que la derecha no está dispuesta a emprender! Decepcionados y enfadados”, ha respondido la ministra de Pensiones e Integración Social, Karine Lalieux, que ve en el reconocimiento una “poderosa señal” para impulsar la solución de dos Estados. Una solución que, como ha vuelto a dejar claro Lahbib a la salida de la reunión, cuenta con el apoyo de los liberales del norte y sur de Bélgica.

“Todos han estado de acuerdo en que es necesario continuar el trabajo, aprovechar este ‘impulso’ de la Presidencia belga del Consejo de la UE para seguir ‘mediando’ entre las distintas posiciones” porque “lo importante es crear las condiciones que traigan la paz y la estabilidad, un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria. Y hablar del mañana”, ha dicho la ministra.

En marzo pasado fueron cuatro los Estados miembros que firmaron una carta secundando el reconocimiento: España, Irlanda, Malta y Eslovenia. Bélgica, que ocupa la presidencia semestral de la UE hasta finales de junio, no lo hizo, aunque subrayó que el reconocimiento, que ya han llevado a buen puerto 139 de los 193 países de la ONU, forma parte de los compromisos políticos asumidos por el Gobierno.