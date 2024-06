Una turista queria viajar a Canarias y acabó en Mallorca: ¿Dónde está Palma de Canarias?

Esta es la odisea de una turista que quería viajar a Canarias, pero que acabó en Mallorca. Y no porque el avión hiciera un cambio de ruta, se desviara o no cogiera la conexión entre vuelos que quería. La historia es mucho más sencilla: no sabía exactamente cómo se llamaba el destino al que quería ir. Solo sabía que, para ella, ese lugar estaba en las Islas Canarias y no en las Islas Baleares, que es el archipiélago en el que acabó recalando y pasando unas vacaciones sola en la mayor de sus Islas, Mallorca.

No por mucho repetirlo parece que se les queda a quienes quieren viajar a Canarias. Lo curioso es que las confusiones suelen darse mayoritariamente entre peninsulares que entre extranjeros, por mucho que pueda sorprendernos. Y es que son muchos los que aún no saben diferenciar dónde está La Palma, Las Palmas de Gran Canaria o Palma de Mallorca y algo de esto es lo que le pasó a una usuaria de Tiktok que ha subido a su perfil un divertido vídeo en el que se la ve bailando frente a su móvil "apoyado en un árbol" después de haberse dado cuenta de que iba a pasar unos días sola en un destino que, en realidad, no era el que quería pero al no saber diferenciar a qué "Palma" quería ir, pues acabó en la capital balear.

Es cierto que, incluso viendo el vídeo que ha subido @albadopico777 aún queda la duda de a qué lugar quería viajar en realidad, porque llega a rotular sobre el vídeo: "Sacándome fotos sola con el móvil apoyado en un árbol porque en vez de coger un vuelo a Palma de Canarias, lo cogí a Palma de Mallorca". Tal cual, y aun habiendo acabado en otro archipiélago distinto al que quería volar, la joven no parece tener muy claro todavía a qué destino quería ir.

Aquí le explicamos que Canarias está formada por dos provincias. Una de ellas es Santa Cruz de Tenerife, que está formada por las islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, isla esta última cuya capital es Santa Cruz de La Palma. La otra provincia es Las Palmas, formada por las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, siendo la capital de esta última Las Palmas de Gran Canaria.

El vídeo cuenta con decenas de miles de reproducciones y reacciones y comentarios a cada cual más simpático. El primero de ellos comenta: "La gente de La Palma llorando sangre al leer Palma de Canarias". A ese comentario le contestan: "Toda Canarias llora".