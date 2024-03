La brecha entre los salarios canarios y los del resto del país se duplica desde 2008

La brecha entre los salarios que se cobran en Canarias y los que se perciben en el resto de España, lejos de reducirse, se agiganta cada vez más. Si en el año 2008 el sueldo medio de un trabajador del Archipiélago se encontraba un 6,39% por debajo del que percibían los del resto del país, en 2022 la diferencia había aumentado hasta casi el 13%. Lo que supone que en apenas década y media se ha duplicado. Así lo atestigua la última actualización de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que recopila datos económicos y demográficos territoriales de los últimos 70 años.

En 2022, el salario medio de los residentes en las Islas ascendió hasta los 31.495 euros anuales, lo que se traduce en 2.249 euros brutos al mes. Hace 15 años este mismo indicador se reducía a 27.055 euros, o lo que es lo mismo 1.932 euros mensuales. De esta manera, a pesar de que desde 2008 la retribución que perciben los isleños cada año se ha visto incrementada en un 16,4% todavía queda mucho para que los ingresos de los hogares del Archipiélago alcancen a los de la media del país, que hace dos años se situaban en 35.580 euros.

Canarias se perpetúa además como una de las comunidades con los salarios más bajos de España y vuelve a estar a la cola. En concreto, fue la tercera región en la que sus ciudadanos tuvieron menos ingresos, solo por detrás de Murcia -que se sitúa en última posición con un sueldo anual medio de 30.896 euros- y de Extremadura.

Y si el Archipiélago no logra reducir la brecha que existe con la media nacional, tampoco lo hace con la diferencia salarial que tiene con las comunidades del país en las que los ingresos son más altos. En 2022, Madrid fue la región que se situó a la cabeza con unas rentas anuales de 40.605 euros. Un dato que supone que los madrileños perciben sueldos que son un 28,9% más altos que los canarios, o lo que es lo mismo, los trabajadores isleños cobran de media 9.110 euros menos al año que aquellos que residen en la capital del país.

Si se echa la vista atrás puede comprobarse que la situación de disparidad salarial entre comunidades no ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, la grieta en el caso de Canarias también es más grande ahora que antes. En 2008 la autonomía en la que más ganaban sus trabajadores era el País Vasco. Entonces los salarios eran allí de 32.707 euros anuales y la diferencia con los que se cobraban entonces en Canarias era del 20,8%, por lo que la diferencia de las Islas con la autonomía con los salarios más altos no solo no se ha reducido en 15 años sino que ha aumentado en ocho puntos.

Pero, ¿por qué persiste esta brecha año a año con las Islas? Por un lado, a pesar de que en Canarias los salarios han aumentado un 16,4% en la última década y media, Canarias partía de un suelo ya de por sí mucho más bajo. En el Archipiélago hubo que esperar hasta 2020 para que el sueldo medio superara los 30.000 euros al año mientras que en Madrid ya lo cobraban en 2007.

Además, el incremento tanto en el País Vasco como en la capital del país ha sido mucho más vertiginoso. Desde 2008 los vascos han visto cómo se incrementaban sus ingresos un 22,6% y los madrileños hasta un 26,1%. ¿El motivo? Debe buscarse en los diferentes modelos económicos que existen en cada comunidad. Las regiones del norte de España, mucho más industrializadas, cuentan ya de por sí con mejores salarios, mientras que Madrid es un polo de atracción de empresas internacionales con una economía mucho más diversificada. La situación en Canarias es muy diferente con una economía muy dependiente del sector servicios que por lo general promueve puestos de trabajo menos especializados y con menores salarios.

El abismo que existe entre los trabajadores de Canarias y el de las comunidades más ricas tampoco puede justificarse del todo en que aquí el coste de vida sea más barato. Los isleños deben hacer frente a una de las cestas de la compra más caras de España y han sufrido también uno de los encarecimientos de la vivienda más agresivos del país en los últimos años.

Esta diferencia salarial entre los trabajadores de las distintas comunidades no solo se encuentra entre quienes están todavía en activo en el mundo laboral sino que también tiene su reflejo en las pensiones. En Canarias, el pasado mes de febrero la paga media de los jubilados isleños se situó en 1.431 euros al mes, un 11% por debajo de los 1.592 euros que cobra de media una persona ya retirada en el resto del país. Una diferencia que sube hasta el 40,6% si se compara con los pensionistas del País Vasco y se sitúa en el 27,2% respecto a los de Madrid.