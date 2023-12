Natura Pilates, un sueño empresarial hecho realidad en la capital tinerfeña

Montar tu propio negocio, para salir del círculo del desempleo o de la inestabilidad laboral, puede significar para muchas personas enfrentarse a una travesía incierta, en la que se aprende a base de mucho tiempo y dinero invertido y en la que, en ocasiones, se opta por tirar la toalla. No obstante, existen herramientas para arribar a buen puerto en estas aventuras, tal y como lo demuestra la experiencia personal de Enrique Guerra y su flamante nuevo centro de pilates, Natura Pilates, quien tuvo la fortuna de encontrar en su camino al área de Emprendimiento de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz.

“Acudí inicialmente a otros servicios, supuestamente similares, pero que no eran la solución para alguien como yo, que empezaba desde cero, con una idea, pero perdido totalmente sobre procedimientos administrativos, planes de negocio, financiación… Yo era un apasionado del pilates, un método de entrenamiento al que ya llevaba dedicado once años, pero sobre empresas y emprendimiento no sabía nada. Encontrarme con Álvaro López en la Sociedad de Desarrollo fue como encontrar mi propio guía personal, un asesor que no sólo sentó las bases de lo que hoy es Natura Pilates, sino que me acompañó en todo el proceso hasta hoy mismo”, comenta Enrique.

En ese proceso de asesoramiento, se le ayudó a perfilar su idea, planificar el plan de negocio y estudiar su viabilidad, a tramitar un microcrédito, el alta de autónomo, bucear en las procelosas aguas de la burocracia… “Este siempre fue mi sueño, lo que pasa es que hasta que no me encontré totalmente seguro sobre mi capacidad para asesorar profesionalmente a las personas para mejorar su estado físico y mental gracias al pilates, no me atreví a dar el paso de emprender” explicó Enrique, quien añadió que “a las clases de pilates viene gente que está lesionada y necesita que les ayude, la responsabilidad es grande y yo sabía que con el tiempo podría ayudar a muchas personas. El principal problema que tenía, una vez que decidí dar el paso, era el cómo empezar un negocio por mi cuenta, y ha sido en ese ámbito en el que la Sociedad de Desarrollo ha sido crucial”.

Obviamente, la persona que emprende tiene que tener claro que quiere hacerlo. Enrique Guerra acudió inicialmente con un plan con otro socio que, por diversas circunstancias, no salió adelante. Empeñado en cumplir su sueño, se planteó otra alternativa: “La idea mía era hacer un estudio boutique, de entrenamiento personalizado. Sin embargo, al encontrar este local, situado en pleno centro de Santa Cruz, en la calle Jesús y María 27, vi que las posibilidades eran muchas, y el asesoramiento de la Sociedad de Desarrollo me permitió aprovechar esas posibilidades para sacar adelante lo que, desde hace tres meses, es Natura Pilates”.

“Natura Pilates funciona desde el verano a pleno rendimiento, pero está sólo en su primera fase” afirma Enrique, quien añadió que “contamos con tres máquinas de pilates, lo que se denomina Pilates Estudio, y ocho espacios, para Pilates Mat o Pilates Suelo. La segunda fase será la separación del local para dividir ambos espacios, comprar nuevas máquinas y contratar personal. Tenemos capacidad para seguir creciendo, así es que en una tercera fase la idea es contratar más personas que me permitan tener el centro abierto de lunes a sábado en horario ininterrumpido”.

El horario del centro en las mañanas es lunes y miércoles de 7:00 a 12:00 horas; los martes, jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas; por las tardes, de 15:30 a 21:00 horas de lunes a jueves. El negocio funciona tan bien que hay demanda para todos los horarios y destaca que “ahora mismo me está ayudando una persona, y tenemos todos los horarios comprometidos, aunque el flujo de clientes es constante. El pilates es un entrenamiento muy personalizado. Hoy en día al centro acude todo tipo de público porque es el mejor sistema de entrenamiento. ¡Qué te voy a decir yo! Tenemos desde deportistas como tenistas, hasta personas con cirugías lumbares que rehabilitamos, porque con el pilates aprendes a entender tu cuerpo y en base a eso ya puedes hacer otro tipo de entrenamiento o deporte si quieres. No es llegar a un lugar y ponerte a levantar mancuernas, tienes que moverte adecuadamente y aprender diversas técnicas que puedes aplicar luego a tu vida diaria o a otros entrenamientos. Aprendes incluso a cómo tendrías que dormir. La realidad es que vale cada euro que inviertes porque, en cuestión de un mes, los cambios hablan por sí solos”.

El método Pilates, o simplemente Pilates, es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates, quien lo ideó basándose en su conocimiento de distintas especialidades como gimnasia, traumatología y yoga; uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación.

En sus principios fue llamado Contrología (Contrology) por el propio Pilates, debido a que recalca el uso de la mente para controlar el cuerpo, pero buscando el equilibrio y la unidad entre ambos. El método se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, por lo que es muy usado como terapia en rehabilitación y para, por ejemplo, prevenir y curar el dolor de espalda. Se practica en todo el mundo y su popularidad es cada vez mayor debido a que es practicado por personajes famosos del mundo de la música, el cine, la danza y el deporte.

Este emprendedor, cuya formación inicial era la de quiromasaje, recalca que “encontrarme con Álvaro en la Sociedad de Desarrollo me abrió tantas puertas que no puedo sino animar a quienes estén dudando sobre si lanzarse o no a abrir sus propios negocios a que acudan al servicio, porque no sólo resolverán sus dudas, los corregirán en el camino y los encaminarán a montar la empresa que mejor se ajuste a sus necesidades, y además, lo harán de una manera adaptada a las circunstancias y al ritmo personal de cada persona y en el que nunca se sentirán solos o perdidos”.