El Tenerife pierde en Cartagena y se queda sin opciones de colarse en el "playoff"

Las mínimas opciones que le quedaban al Tenerife de colarse en la promoción de ascenso, se esfumaron con la derrota por 2-0 en Cartagonova –por eso y por la insuficiente trayectoria anterior–. Es lo que tiene avanzar por las últimas jornadas sobre el alambre, sin margen de error. Todo iba a depender de que los blanquiazules cerraran el curso con un pleno de seis victorias. Aunque tampoco así habrían tenido una garantía de éxito. Ya habían adelantado parte de ese camino con el 0-1 en el Carlos Tartiere y el posterior 2-0 al Racing de Ferrol. Pero la racha terminó en la visita al Cartagena. Eso de enlazar tres victorias parece una misión imposible. El Tenerife no lo hace desde enero de 2021, con Ramis.

En realidad, el último e inesperado amago del representativo de competir por hacerse con un puesto de playoff se sostuvo más por las matemáticas que por el sentido común. Los números sí le daban esa remota oportunidad. Pero no tanto la dinámica del equipo y la realidad de una competición que sí da oportunidades, pero no suele conceder milagros.

Con sus 52 puntos, el Tenerife se tendrá que conformar con seguir en Segunda División. A falta de tres jornadas para el final –Amorebieta, Burgos y Valladolid–, la sexta plaza es inalcanzable.

El panorama se aclaró en un partido que el Cartagena sacó adelante haciendo dos o tres cosas bien. De hecho, al equipo de Julián Calero no le costó mucho ponerse por delante. El partido nació con un ritmo lento permitido por el equipo local, dispuesto a esperar y a sorprender con transiciones rápidas y aperturas a las bandas dinamizadas por Luis Muñoz y Jairo Izquierdo. Simplificando procedimientos, sin la necesidad de gustarse en la elaboración, puso enseguida en aprietos a un armazón defensivo tinerfeño demasiado generoso para lo exigido que estuvo. En ese proceso de adaptación, el Efesé golpeó en una jugada que tuvo su origen en un saque de banda. Jairo recibió el balón, profundizó por el carril izquierdo y puso un centro a la altura de la frontal del área pequeña para que Ortuño hiciera el resto. Puro oficio del ariete. Apenas le bastó con que Loïc le dejara un metro de margen. Controló, se giró y coló el balón de un batido Soriano (5’). Al Tenerife no le había dado tiempo de aterrizar en Catagonova. Todo le estaba saliendo mal: un tempranero 1-0 y una tarjeta amarilla previa a Mellot, esta vez titular como lateral izquierdo, por detrás de Nacho, y no en su lugar natural, cubierto por Buñuel.

El francés estuvo a punto de ver la segunda al borde del descanso. La jugada no llegó a tanto, pero sí terminó con el peor castigo colectivo, un penalti en contra. El motivo, una mala decisión de Mellot al levantar demasiado la pierna y golpear la cabeza de Alcalá en su intento de llevarse el balón dentro del área. La pena máxima fue señalada por Moreno Aragón después de revisar la acción en el monitor por recomendación de Gorostegui Fernández. Y fue transformada en gol por el especialista Ortuño. Perfecto lanzamiento al escuadra y doblete. Soriano se había lanzado al ángulo opuesto.

El primer tiempo acabó tal como había comenzado, dando la sensación de que el Cartagena había necesitado poco para superar a un Tenerife distraído con un fútbol nada productivo, consistente en tener el balón en zonas de baja influencia, sin el filo necesario. En cierto modo, estaba cayendo en la trampa de un rival que tenía la lección aprendida, la de afinar su espíritu competitivo para alcanzar una permanencia que tuvo lejos en la etapa inicial de la campaña.

En medio, los blanquiazules habían dado señales de reacción. El permiso concedido por el Cartagena para que llevara la iniciativa, no cayó en saco roto, aunque en ese tramo tampoco sirvió para mucho. Sí para que los de Garitano –de nuevo en las cabinas de prensa por su sanción– generaran un par de ocasiones rondando el cuarto de hora. La primera, en las botas de Nacho. El madrileño, con espacio, tropezó con la oposición de la zaga albinegra. Luego fue Enric el encargado de probar suerte, en su caso, con un chut cruzado que rozó el palo de Lizoain (16’). Mellot subió la frecuencia con una volea que terminó en un saque de esquina en el que se estorbaron Loïc y Ángel. Ahí bajó la ola. El Tenerife no volvió a pisar el área contraria hasta el 36. Lo hizo con una combinación limpia –al fin– que permitió que Buñuel condujera por el carril izquierdo y centrara al área, donde Gallego cabeceó a las manos de Lizoain. La producción ofensiva del Tenerife no dio para más en un primer tiempo que se apagó con el tanto de penalti de Ortuño por la falta de Mellot.

El 2-0 provocó los primeros cambios en el intermedio. Garitano quitó a Mellot y a Roberto López –poco participativo como interior– y puso en el campo a dos atacantes, Luismi Cruz y Álvaro Jiménez, uno para cada banda para que Nacho ejerciera de lateral. Por lo pronto, Cruz aportó el toque de improvisación que estaba haciendo falta para desestabilizar a una defensa que funcionaba casi por inercia. El Tenerife dejó de ser previsible y comenzó a finalizar más aproximaciones al área. Luismi abrió el camino con un tiro cruzado en el minuto 55, luego tomó el testigo Corredera con un disparo a media distancia, a continuación puso de su parte Gallego con la misma puntería que sus compañeros, insistió Álvaro Jiménez... Más voluntad que acierto para tranquilidad de un Cartagena que, a esas alturas, había llevado al límite su propuesta de renunciar a la posesión para proteger un 2-0 recibido por la grada como un gran éxito. No era para menos en el caso de un equipo que parecía abocado a caer a Primera RFEF.

El tiempo se le fue escurriendo de las manos a un Tenerife que quería y que no podía, que competía sin la tensión ni el vértigo que suelen presentar los equipos que sí tienen al alcance algún objetivo realmente tangible. Algo incluso normal para los que habitan en las medianías en estas fechas.

Pocas veces, o ninguna en esta temporada, habrá amasado tanto el balón un Tenerife que demostró que el juego en estático no es su fuerte. Asier tocó las teclas de Bodiger –aplaudido en su regreso a Cartagonova–, Teto y Ethyan. Y algún remate más cayó, pero la búsqueda del gol fue más por acciones individuales que como producto de una identidad grupal.Es más, fue el Cartagena el que rozó el 3-0. Lo evitó Soriano despejando un remate de Alarcón. Al Tenerife le sobrarán tres jornadas.