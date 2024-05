Tiren la calculadora: el CD Tenerife fuera de casa, 17 puntos de 60

La incapacidad del CD Tenerife para ganar en Cartagena, unida a distintos resultados desfavorables a sus intereses como el triunfo del Racing de Santander el sábado o el del Real Oviedo este domingo dieron al traste con cualquier opción –por remota que sea– para que el representativo pueda optar aún a los puestos de privilegio. Con tres jornadas por disputarse, el proyecto de Asier Garitano morirá en tierra de nadie. Ni en la pelea por la promoción, ni tampoco en la pugna por la permanencia, que ya está garantizada.

Absoluta intrascendencia. El cuadro blanquiazul había aterrizado en el Cartagonova con la ilusión de que las matemáticas le sonrieran y pudiese estirar su entusiasmo hasta el epílogo de la competición. No será así. Al margen del reto de finalizar el campeonato lo más arriba posible –el reparto de los dividendos audiovisuales se hace en función del puesto final, los partidos ante Amorebieta, Burgos y Real Valladolid serán casi un trámite para los blanquiazules. Mala manera de acabar una temporada que amaneció con la ilusión por las nubes.

Como el año pasado. Igual que ocurrió en el ejercicio inmediatamente anterior con Luis Miguel Ramis al mando de las operaciones, el Tenerife finalizará en la zona tibia de la clasificación. El año pasado a estas alturas tenía 53 puntos y era décimo;ahora, su puesto es peor pero sus registros son ligeramente más decentes. Entonces, estaba a nueve de la sexta plaza;en la actualidad, a siete. Si el reto era llegar al esprint final con opciones reales de «molestar» a los de arriba, como así verbalizó Asier Garitano en numerosas ocasiones, la realidad es que ha fracasado estrepitosamente. El gran lastre del representativo está fuera del Heliodoro Rodríguez López, donde tan solo ha sumado 17 puntos de 60 posibles. Después del parón invernal, su única victoria fue en Oviedo.

Muy irregular. Lejos de su feudo, el equipo insular ha anotado solo 17 dianas (su promedio no llega al gol por partido). Dígitos paupérrimos para un proyecto que presumía en verano de la coincidencia de dos delanteros «top 6» de la categoría –así lo dijo el máximo accionista de la institución, José Miguel Garrido– y que solo han coincidido en el once inicial en las últimas jornadas. El equipo no genera lo suficiente (en Cartagena apenas tiró a portería) y se ubica entre los menos realizadores de la competición. Por si fuera poco, la racha de porterías a cero que acumulaba Soriano –dejó su marco virgen contra Leganés, Oviedo y Racing de Ferrol– acabó de la peor manera en la visita al Cartagena, el mejor equipo de la segunda vuelta, que evidenció su gran momento de confianza.

En caída libre. Desde que el equipo se puso al frente de la clasificación de la Hypermotion al cierre de la décima jornada, el plantel de Garitano ha sido incapaz de concatenar tres victorias seguidas. En cambio, sí sumó hasta dos meses sin ganar, lo cual le ancló a la segunda mitad de la tabla, en la que aún sigue aferrado a la duodécima posición. Sus opciones de escalar son ínfimas y en cambio sí existe riesgo a perder fuelle en las jornadas que faltan. Un dato absolutamente elocuente:el Tenerife lleva más de tres años y tres meses sin hilvanar tres alegrías seguidas.

¿Y el futuro? Con el proyecto sentenciado a falta de tres semanas para el final, es de prever que los principales portavoces de la institución den un paso al frente y clarifiquen cuál será el timonel en la temporada 2024/25. Tras la reunión de Garrido y Mauro con Asier el pasado martes, falta que los dos primeros den explicaciones diáfanas al tinerfeñismo. Y que expliquen su plan de futuro.