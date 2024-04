El club tendrá vía libre en mayo para firmar a Andrés

Las peculiaridades del contrato de Andrés Fernández Moreno (Alcantarilla, Murcia, 1986) obligan a cumplir escrupulosamente determinados plazos y formas si el CD Tenerife pretende firmarlo. A día de hoy es la primera opción del equipo blanquiazul para sofocar la baja segura de Juan Soriano, que acaba contrato en junio y no renovará. Ahora bien, el arquero del Levante –aunque le seduce la idea de venir a la Isla y regresar al que fue su club– no ha dado todavía el sí definitivo.

Con el comienzo de mayo, la operación entra en una nueva fase que se presume definitiva. Es en el quinto mes del año cuando vence la opción unilateral de renovación con la que cuenta su actual equipo, que no ha dado señales de querer apostar por su continuidad, pero aún puede hacerlo. Además, existe otra cláusula en su vínculo laboral con los granotas, y es que un improbable –pero matemáticamente aún factible– ascenso a Primera dejaría sellada automáticamente su renovación.

La operación la pilota la dirección deportiva blanquiazul, con Mauro Pérez a la cabeza, y se sustenta en los inmejorables informes que el área de Datos ha ofrecido sobre el arquero murciano. También pesa la opinión favorable de Ricardo León, adscrito a la comisión de fichajes y que fue compañero de Andrés durante la etapa de ambos en el primer filial blanquiazul. Lo que nunca llegó a producirse es el estreno de Fernández con el primer equipo, pues emigró hasta consolidarse en el profesionalismo de la mano de clubes como Villarreal, Granada, Huesca o, fuera de España, todo un histórico de Portugal como es el Oporto.

En el Tenerife apuestan por Andrés pero van con sigilo, sin dejar de explorar otras opciones de mercado y con la convicción de que habrán de firmar posiblemente a dos guardametas. En las oficinas del Heliodoro dan por hecho que atenderán a Tomeu Nadal si les propone su salida, que quedó abortada en enero cuando el Albacete vino a por él. Tal vez lo haga también en el mercado de verano. Sea como fuere, el balear ya ha manifestado públicamente que la categoría en la que militen los manchegos no sería óbice para querer volver. En todo caso, busca un destino que le ofrezca garantía de minutos, y no está claro que el Tenerife pueda serlo.

En cuanto a Andrés, el club apretará el acelerador en cuanto pueda hacerlo. No quiere quebrar su tranquilidad en el tramo final de la temporada –de ahí que la interlocución sea con su representante y hombre de confianza, Gustavo Cañizares– y no se pierde de vista que es en mayo cuando la situación de Fernández podría dar un giro inesperado si el Levante se decide a renovarlo. La resolución no se prevé inminente. En el Tenerife, a la espera.