Asier Garitano: «Tenía mis dudas, pero salió todo bien»

Una semana difícil para el CD Tenerife y para Asier Garitano acabó de la mejor manera, con felicidad en el Heliodoro y tres puntos que saben a alivio. El técnico blanquiazul admitió que tenía sus dudas respecto al comportamiento del equipo después de la pobre imagen ofrecida en Éibar pero repartió elogios a los protagonistas del juego. A León, a quien modificó su demarcación y cumplió con creces; a Ángel, «porque nunca suele fallar»; y a Teto, a quien definió como «un profesional como la copa de un pino que pensará seguramente que están siendo injusto con él», dijo el entrenador, quien admitió que tal vez el tinerfeño merecería más oportunidades para lucir como lo hizo ayer, asistente en la jugada del tanto definitivo.

«Después del mal partido en Zaragoza sabíamos que venía un partido difícil, pero la victoria es importante por cómo ha sido, por el rival y por cómo hemos acabado el partido», relató Asier, quien agradeció «la gran respuesta» de la afición blanquiazul y el trabajo de sus futbolistas. «No era sencillo frente a un rival que venía de ganar 5-1 en su último partido y hemos logrado un gran resultado, que va a reforzarnos a todos», enunció el jefe de los blanquiazules. Garitano vio un gran inicio por parte del representativo, de ahí que lograse adelantarse tan pronto; y también otras muchas virtudes en el funcionamiento colectivo del grupo. «Nos hemos sentido cómodos y hemos hecho el primer gol. El Éibar es un rival que te genera superioridades y te exige mucho, a mucha gente delante y también por bandas. Luego hemos recibido el 1-1 antes de acabar la primera parte, otra vez en transición tras ataque nuestro, pero estábamos tranquilos porque sabíamos hacia dónde podíamos ir para sacar el partido adelante», prosiguió en su relato. «Resolvimos en una gran jugada de Ángel, que incluso tuvo opción de sentenciar en el mano a mano», adujo. «Con uno menos, tuvimos que darlo todo en esos últimos diez minutos», sintetizó Garitano, quien lamentó las lesiones de Waldo y sobre todo Romero, que con casi total seguridad se perderá el tramo final de esta temporada.

Una vez más, se le preguntó al entrenador por la suplencia de Ángel, difícil de explicar a tenor de sus goles. «Es verdad que podíamos haberlo elegido [para ser titular] pero por sus condiciones, cada vez que sale tiene sus ocasiones y acierta. Hoy [por ayer] ha tenido el olfato que suele tener, ya que normalmente cuando tiene alguna opción va para dentro», destacó. A renglón seguido también habló en términos muy elogiosos del capitán Aitor Sanz, a quien ve «en un nivel muy alto» y del que subrayó «el oficio» que demuestra cada vez que comparece sobre la hierba. Ayer, de hecho, fue una de las grandes novedades en la confección del once y apenas se notó su inactividad.

Partido CD Tenerife - SD Eibar /

Garitano no ocultó que había sido una semana difícil y que él mismo tenía sus dudas sobre la respuesta del equipo. «Lo que más me dolió fue perder en Zaragoza, pero el día a día y el comportamiento en los entrenamientos es bueno. Tenemos un grupo fantástico que si lo da todo compite bien», reseñó. De paso, significó su gratitud por el apoyo de la afición, si bien ayer volvió a ser pitado en el momento de nombrársele por megafonía. «Cuando vienes de un partido malo, nunca sabes qué puedes encontrarte al siguiente partido, pero hemos estado muy bien», reseñó.

En la adjudicación de elogios, que ayer fueron muchos, no quiso olvidarse Asier de otro de los comparecientes en el once titular, Loïc Williams, en su caso también después de un largo periodo de inactividad. «Es un profesional que va creciendo en cada partido y va siendo mejor jugador», aseveró del central. También habló de Teto y mostró su felicidad por la progresión del canterano, que fue decisivo con su servicio a Ángel Rodríguez en la secuencia del 2-1 final. «Lo da todo en el día a día y me gustaría ser más justo, que pudiera ser más veces titular», reconoció al hablar del 21 blanquiazul.