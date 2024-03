Dominio sin gol del Tenerife ante el Huesca (0-0)

El 0-0 entre Tenerife y Huesca no fue de esos que quedan ocultos en la espesura, de los que aburren de principio a fin y no hacen afición. Los blanquiazules no desarrollaron un partido ideal, claro está, pero sí generaron lo suficiente para merecer el triunfo. Como muestra, un mano a mano de Ángel en la segunda mitad, de esos diseñados para él, que el delantero no supo resolver. Pero no hubo manera para saltar el consistente muro que ha montado Antonio Hidalgo en un Huesca que también se acercó al triunfo con un par de ataques en los que Soriano volvió a ser salvador. El punto no hace sino confirmar al Tenerife como un equipo de media tabla cuando solo quedan once jornadas para el cierre del calendario. Con un total de 41, el representativo sigue su descorazonador paseo hacia la permanencia. Sin más.

El Tenerife entró mejor al partido. Con una presión adelantada, supo cómo crearle problemas a un Huesca que quiso darle continuidad a su contrastada fiabilidad defensiva -seis jornadas seguidas sin encajar goles- con tres centrales y dos carrileros. A menudo, esos problemas tenían su origen en errores no forzados de los futbolistas de Antonio Hidalgo, algo fallones en el arranque, especialmente Martos.

Ningún desliz puso en peligro el 0-0, pese a la insistencia de los blanquiazules, cuya producción ofensiva en la primera parte quedó reducida a un único remate entre los tres palos, protagonizado por el más perseverante de todos, Roberto López, a los 13 minutos, fácil para el guardameta Álvaro Fernández. Su colega Juan Soriano apenas tuvo que intervenir en ese mismo período. Los oscenses solo inquietaron con un jugada individual de Hugo Vallejo, que empezó dejando atrás a Mellot y se coló en el área para meter un pase que despejó Nacho (15'). No hubo más en el área tinerfeña. Los azulgranas fueron cogiéndole el pulso al encuentro poco a poco y, de camino al descanso, llegaron a tener ratos de dominio, pero carecieron de profundidad. En realidad, el control fue tinerfeño.

Un manejo al que le faltó el detalle relevante del gol. De entrada, los de Asier Garitano mostraron sus intenciones con una carrera en conducción de Mellot y un chut de Teto desde la frontal del area. Cogió el testigo Roberto, cuyos intentos rebotaron una y otra vez en la muralla visitante, con la excepción del disparo del minuto 13. Hasta en tres ocasiones, el balón lanzado por el portador del dorsal 14 cambió su dirección al chocar con un adversario. Teto y Waldo, alternando su posición en las bandas, y la presencia de Enric Gallego agitaban de manera intermitente la propuesta ofensiva de un Tenerife que se estiraba a ráfagas. Insuficiente para doblegar a un Huesca al que le daba para conservar el empate inicial, a pesar de evidenciar algunas lagunas provocadas por desajustes y también por la capacidad de los banquiazules para erosionar, a su manera, a una resistencia formada por cinco defensas. El primer tiempo dejó la conclusión de que los locales tendrían que hacer algo más para poder vencer a un Huesca pleno de confianza por su racha de porterías a cero y sujeto a algún chispazo puntual para poner el encuentro de su lado.

La voluntad quedó patente en la reanudación, con un centro desde la banda derecha de Waldo que cabeceó Enric Gallego llegando desde atrás. El balón salió rozando el palo. El Tenerife ya había dado otro paso, evitar los inicios fríos de otras segundas veces.

El Huesca parecía conforme con lo que tenía, pero no tardó en desengrasar su verdadero plan, el de tratar de sorprender al contragolpe. Lo hizo en una pérdida de Amo que aprovechó Vallejo para plantarse en el área y ejecutar un disparo que fue a parar a Obeng, cuya intervención bastó para que el balón se colara en la portería. El pánico en el Heliodoro duró lo que tardó el árbitro en anular la acción por fuera de juego.

Pero esa dinámica fue cogiendo cuerpo. El Tenerife trataba de empujar con posesiones en el campo rival y el Huesca encontraba cada vez más vías para correr con espacios. En una de esas, Soriano emergió para protagonizar una de sus paradas salvadoras. En este caso, a tiro de Pulido en el área pequeña (62'). El partido se había abierto y Garitano prepraró cambios. Roberto López y Teto al banquillo, Rahmani y Ángel a escena -compartiendo minutos con Enric Gallego (64'). El lagunero puso a prueba su puntería con una falta directa en el 68', sin consecuencias para Álvaro Fernández. Poco después, sí tuvo el gol en sus botas. Gallego robó el balón en el medio y filtró un pase para la carrera de su compañero, que se plantó solo delante del guardameta. Trató de picar la bola y su oponente tapó el hueco para desesperación del delantero y de todo el estadio (71').

No tardó en volver a mover piezas Asier. Prescindió de un agotado Waldo, sacó a Bodiger y desplazó a Corredera a la zona de interior derecho. El gerundense recuperó su sitio un poco más tarde, tras la sustitución de Sergio, aparentemente sobrecargado. También se sumó Álvaro Romero, uno de los blanquiazules con menor participación en la Liga. Incomprensible, dada la capacidad de desborde que dejó entrever.

De ahí al final, fue el Huesca el que estuvo más cerca de vencer. La ocasión más clara fue suya. La tuvo el japonés Kento y la disolvió Soriano con otro paradón. Al Tenerife le quedó la intención, como se suele decir en estos casos , más corazón que cabeza para terminar sumando un punto que lo deja todo más o menos como estaba.