Un futbolista del CD Tenerife da casi por segura su salida en junio

Cuenta atrás para el adiós a Nacho Martínez. El lateral madrileño expresó tras el partido ante el Huesca que «las posturas están muy alejadas» para la renovación de su contrato. Sus palabras en la sala de prensa del Heliodoro sonaron a despedida. «Hace unos meses hubo una serie de reuniones, acabo contrato y desafortunadamente parece lejano el acuerdo, lamentablemente. Yo expresé al club mis intenciones y las posiciones no están cerca, pero soy profesional y voy a darlo todo hasta el final», manifestó el defensa, que había llegado al representativo proveniente del Real Valladolid.

Respecto al partido, manifestó que el Huesca «tiene muy claro lo que quiere hacer, con jugadores desequilibrantes por banda y con buenas bazas desde la fortaleza defensiva»que vienen mostrando en las últimas jornadas. En su regreso a la titularidad, Nacho indicó que se vio «bien y con ganas».

«Llevaba trabajando con la intención de aportar, y es lo que he hecho», apuntó el zaguero, quien también aprovechó para responder sobre su actitud presuntamente pasiva en el tramo final contra el Mirandés. «La explicación es clara, yo salgo cinco minutos más el descuento; mi idea era salir a demostrar y en ese ímpetu me pego cuatro o cinco carreras, y me asfixié. Me paré porque era eso, o vomitar en el campo», expuso. «No hay que buscar conspiraciones ni nada por el estilo, que ya vi que se armó mucho revuelo», comentó el jugador blanquiazul, que vive la parte finalísima de su etapa en la institución.

Sin gol

El representativo falló ayer en su propósito de concatenar tres triunfos consecutivos en el Heliodoro, un deseo que se le resiste desde que comenzó la Liga Hypermotion. Tras vencer a Eldense y Mirandés, no pudo con el Huesca de Antonio Hidalgo. El gran problema de los blanquiazules sigue siendo su sequía anotadora, sobre todo en el Rodríguez López, donde el grupo de Asier volvió a rubricar otro cero.

A este respecto se pronunció Waldo, que calificó el resultado «casi como derrota». «Nos ha costado hacerle daño a una línea de cinco muy bien trabajada. Nos hemos dejado todo sobre el campo, pero no ha sido posible esta vez. Ahora, lo daremos todo para intentar sacar los tres puntos contra el Espanyol», cerró el pacense.