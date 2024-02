Asier: «Ha sido un partido muy desagradable»

Sergio, contento con su gol

Sergio González fue la solución inesperada para el representativo este domingo en el Municipal de Santo Domingo. Su gol providencial salvó los muebles para el Tenerife y esquivó una derrota que parecía cantada. En zona mixta, el cartagenero se mostró muy feliz por haber anotado y explicitó que «era muy importante no perder aquí», ante un rival que podía complicar mucho la permanencia de los blanquiazules. «Hay que darle valor al empate después de ponernos en contra y por las condiciones del campo. Somos un gran equipo y no estamos demostrando nuestro verdadero nivel», dijo. «Trabajamos y planteamos los partidos para llevarnos victorias, como la última semana, pero esta vez no ha sido posible», certificó el polivalente mediocampista. También pasó por los medios oficiales Álex Corredera, disconforme con el empate. Según dice, han perdido «la confianza y la continuidad» que sí tenían al inicio liguero.