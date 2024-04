Tomeu Nadal: «Ojalá ascienda el Oviedo, pero nosotros necesitamos ganar»

Aunque sea como suplente de Juan Soriano, Tomeu Nadal vivirá mañana una jornada especial por su regreso al estadio Carlos Tartiere, su casa deportiva en las temporadas 21/22 y 22/23, las anteriores a su fichaje por el Tenerife. El manacorí desea el ascenso a Primera del Real Oviedo, pero no con los puntos del partido ante su actual equipo

Estuvo dos años en Oviedo y, a pesar de que no pudo jugar todo lo que le hubiera gustado, fue un futbolista querido por la afición azul. Por la afición y por sus compañeros, que llegaron a votarle como uno de los capitanes cuando solo llevaba un año en el club. Tomeu Nadal (Manacor, 1989) es un futbolista de los que no solo piensa en fútbol. Estudia Ciencias Políticas y tiene una empresa de material para porteros. El último verano se fue al Tenerife firmando por dos temporadas tras la finalización de su contrato con el Real Oviedo, un club al que ama a pesar de no haber nacido dentro de las fronteras astures. Ahora sigue el final de Liga desde el banquillo. Su equipo necesita la victoria para certificar su permanencia en la Liga de plata. Sin embargo, sigue muy de cerca al que algún día fue su club y espera poder celebrar un ascenso del Oviedo.

Es un aficionado más del Oviedo. ¿Cómo ve al equipo?

Lo veo muy fuerte, la verdad. Está claro que no se pueden ganar todos los partidos, pero a nivel de equipo lo veo espectacular, y en casa mucho más. Es cierto que los equipos de abajo le cuestan un poco más, pero el estilo de juego que ha implementado Luis (Carrión, técnico del Oviedo) es muy bueno; me parece un claro candidato al ascenso.

El inicio de la temporada en Oviedo no fue fácil. Cervera fue cesado tras los malos resultados cosechados. Usted estuvo a sus órdenes. ¿Cómo lo vivió?

Me pareció muy extraña la manera en la que empezaron la Liga. Después de la temporada pasada, en la que el equipo terminó bastante bien y con muchos jugadores en la plantilla que ya habían asimilado los conceptos del míster, me pareció muy raro que perdieran tanto. Quizá los nuevos fichajes no daban el perfil de lo que él (Cervera) había pedido. Es cierto también que en su estilo de juego la línea entre perder y ganar es muy fina. Pero con el cambio les ha ido mejor. El perfil de jugador que tiene el Oviedo combina mejor con lo que juega Carrión.

¿Echa de menos Oviedo?

A pesar de estar dos años, dejé muchas amistades fuera y dentro del fútbol. Echo de menos la ciudad, porque para mí se vive muy bien allí, es muy cómoda. Pero, sobre todo, el vestuario. Creo que ha sido uno de los vestuarios donde me he sentido más querido en toda mi carrera. Y todo esto a pesar de jugar poco. Tengo entendido que este año también es así.

Como dice, jugó muy poco. ¿A qué se lo achaca?

Llegué ya con la pretemporada empezada, a una semana de comenzar la Liga. El portero que estaba ya conocía al míster. El equipo empezó bien y era lo lógico. Al final el entrenador decide. El año pasado empecé jugando. Cervera me dio dos partidos tras la salida de Bolo, pero por circunstancias no pude jugar más. Ojalá pudiera haber disfrutado más de esa portería.

Este año tampoco está jugando en el Tenerife a pesar de toda su experiencia y trayectoria.

Todo el mundo quiere jugar y todos somos egoístas. Al final hay un míster y él decide, pero hay que trabajar diariamente como si fueses el titular. La posición de portero es algo más compleja que la del resto de jugadores. Para que haya un cambio tiene que haber problemas en el equipo o alguna lesión.

Aunque sea desde el banquillo, este fin de semana regresa a Oviedo. ¿Con ganas?

Muchísimas. Tengo muchas ganas de ver a gente con la que tengo mucha amistad, tanto jugadores como trabajadores del club. Volver a ese estadio y ver a esa afición. Disfrutar de ese ambiente que, seguro que va a ser una pasada, esa afición nunca deja al equipo solo y ahora mucho más con el objetivo que tienen por delante. Jugar como local en ese campo es una pasada. Es verdad que a veces pesa por la presión.

¿Recuerda su primer partido en el Tartiere?

Claro. Tenía mariposas en el estómago a pesar de todos los partidos que he jugado en mi carrera. Todos los encuentros que disputé vestido de azul los disfruté al máximo.

Suerte para el domingo...

Yo les deseo lo mejor y ojalá consigan el objetivo. Obviamente nosotros necesitamos ganar para despejar dudas sobre la parte de abajo. Pero a partir del lunes que ganen los cinco siguientes. Que suban directos o que jueguen el playoff. Vivir eso allí tiene que ser una pasada. Lo tienen en su mano.

