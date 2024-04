¿Cuánta gente ha ido a la manifestación del 20-A 'Canarias tiene un límite' en las Islas?

Más de 57.200 personas han asistido en la jornada de este sábado a las diferentes manifestaciones convocadas en las islas contra el modelo turístico bajo el lema 'Canarias tiene un límite'. Según datos de la Delegación del Gobierno en Canarias facilitados a Europa Press, la concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, con unas de 30.000 personas. Mientras, en Las Palmas de Gran Canaria unas 14.000 personas respaldaron la iniciativa de 'Canarias tiene un límite' y en Arrecife (Lanzarote) unas 9.000. Además, en Puerto del Rosario (Fuerteventura) la manifestación tuvo 2.800 asistentes, en San Sebastián de La Gomera unas 300 personas y en Valverde (El Hierro) 120.

Protestas más allá de Canarias

Los canarios que residen fuera de las islas también han alzado la voz, como en Madrid, donde cientos de personas se han unido en la Puerta del Sol para criticar un modelo económico que "nos está expulsando de nuestra tierra". "Hoy estamos aquí porque no podemos estar allí", ha afirmado una mujer que ha leído el manifiesto.

En Málaga, medio centenar de personas han denunciado que el modelo turístico de masas de Canarias está "expulsando a la población local" en beneficio de una industria "no sostenible".

Una de las convocantes de la protesta en Málaga, la vecina de San Pedro de Alcántara Ana Belén García ha explicado que esta "es una iniciativa ciudadana en apoyo a las compañeras de Canarias que están reivindicando el derecho a la vida, el derecho al territorio y a una vivienda digna".

"En Málaga y en Andalucía tenemos el mismo problema", ha apuntado esta vecina, que ha denunciado que el turismo de masas deja a los ciudadanos "sin posibilidad de habitar sus pueblos y ciudades por los precios desorbitados" de la vivienda.

Óscar Chirino, procedente de Las Palmas de Gran Canaria pero residente en Málaga, se considera un "expulsado" de su tierra "ante la imposibilidad de encontrar vivienda".

"Basta del crecimiento turístico por el crecimiento, de unos representantes que compiten por traer cada vez más gente a acaparar nuestros recursos y a dejarnos los residuos, empobreciéndonos y degradando nuestro ambiente", ha manifestado el canario.

Este movimiento social ha tenido réplicas en Barcelona, Granada y Palma de Mallorca, y también en el extranjero.

Alemania: "Die Kanaren am limit"

En Berlín, cerca de un centenar de personas se han reunido en la Fuente de Neptuno, donde se ha desplegado una pancarta en alemán con el lema "Die Kanaren am limit fur einen nachhaltigen tourismous" ("Canarias tiene un límite, por un turismo sostenible").

Uno de los organizadores de la concentración, Adal Lima, ha comentado en declaraciones a EFE que la idea de reunir a los canarios en Berlín surge de "la impotencia de no poder estar" en el archipiélago.

"Muchos jóvenes canarios queremos labrarnos un futuro y estamos obligados a salir de las islas. Esto es consecuencia directa del monocultivo turístico que tenemos", ha dicho.

Liga ha agradecido que "la gente respondió y enseguida nos juntamos 40 personas en un grupo de Telegram. Al final es algo que hemos organizado entre todos y ha sido un éxito", ha contado, y ha valorado la posibilidad de dirigirse de forma directa a los turistas alemanes, uno de los mercados más importantes para las islas.

"Tenemos la oportunidad de explicarles cuál es el problema, que no lo malinterpreten, y dejarles claros que no estamos en contra de ellos sino del modelo turístico", ha matizado.

En la capital británica, los lemas también han sido bilingües: "Canary is not for sale" ("Canarias no está en venta").