Mal menor para el Tenerife en Santo Domingo

El resultado de la visita del Tenerife a Santo Domingo (1-1) es de esos que se prestan a una doble lectura, a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Según se mire. La parte positiva es que el equipo no perdió, que reaccionó tras encajar un gol en el 77’ y supo neutralizar la desventaja con un tanto de Sergio González diez minutos después. Salir sin nada de Alcorcón, ante un rival que compite por abandonar los puestos de descenso, habría devuelto a los blanquiazules al centro del escenario de crisis del que había amagado con salir con el 1-0 anterior al Eldense. Además, por cómo se produjo, el desenlace dejó una sensación de alivio, más cercano a una victoria que a una derrota. Pero no es que el empate cambie mucho su situación. Por ahí viene lo del vaso medio vacío. Si era cuestión de iniciar una racha positiva, de encadenar dos triunfos para apurar las opciones de contactar con la sexta plaza, el 1-1 se queda corto, suena a minipunto. Es la confirmación de una temporada tendente a las medianías, porque los números no dan.

El arranque no fue nada seductor. Tarde ventosa, ambiente frío –solo animado por la afición blanquiazul–, fútbol directo y sin continuidad, pocas ocasiones de gol... Toda una invitación a la distracción para el espectador neutral. Cuando un saque de esquina o una falta lateral se convierte en algo así como un acontecimiento dentro un partido, mala señal. Al menos en la primera media hora, eso fue lo único que ofreció un encuentro aparentemente controlado por el Tenerife. Y es que los de Asier Garitano fueron capaces de, a su manera, tener una mayor presencia en el campo contrario. Los locales no encontraban el camino, si es que realmente lo estaban buscando. Concentraban sus esfuerzos en destruir más que en elaborar juego. En medio de ese vacío, los blanquiazules tuvieron el contratiempo de perder a uno de sus titulares, a Bodiger. El mediocentro notó un pinchazo muscular al iniciar una carrera. Enseguida se dio cuenta de que no iba a poder seguir y avisó a Garitano. En el 21’, relevo no programado de Álex Corredera por el dorsal 15.

Hasta ahí, la tarde se había agitado mínimamente con un balón con pinta de centro que acabó en disparo lejano de Roberto López. El zaragozano lo hizo con toda la intención, aprovechando la corriente a favor. Anacker no se dejó sorprender (10’). Un poco más tarde, Gallego se jugó la cabeza, literalmente hablando, al intentar cazar un centro lateral. Y de nuevo Roberto, el más insistente, probó suerte, primero sin querer, con una falta que colgó al área y no encontró rematador (31’), y más tarde con una volea centrada al borde del área que atajó el meta (40’).

El Tenerife estaba generando algo más gracias a su mejor ubicación en el campo y a su capacidad para ganar duelos individuales. Pero le faltaban ideas y verticalidad. Dependía demasiado de Roberto. Entretanto, el Alcorcón se reducía a un fútbol directo que no inquietaba a la segura pareja de centrales formada por Amo y León. Chiki, su referencia ofensiva, no intervenía. Como mucho, los madrileños percutían con algún chispazo de Marciano o el inagotable toque de distinción de Javi Lara. Precisamente, el cordobés conectó con el también exblanquiazul Jacobo para que el extremo pusiera a prueba a Soriano por primera vez con un chut desde unos 25 metros. El guardameta despejó con apuros el balón (36’). Esa acción dio paso a un par de saques de esquina sin consecuencias. Los de Mehdi Nafti trataron de aprovechar ese momento para estirarse, pero con más ruido que nueces. Muy poco filo de los locales a lo largo de la primera mitad.

El técnico anfitrión no dejó pasar mucho tiempo para retocar su alineación. Algo debía hacer para incomodar al Tenerife. Tras el descanso, puso a Obieta y a Juanma y quitó a Marciano y a Lara. Mayor potencia para el frente de ataque.

Pero la dinámica no cambió. Era el Tenerife el que asomaba más en las proximidades del área contraria. Yanis retomó la producción con un remate tapado por un defensa tras una fluida transición (51’). El siguiente en intentarlo fue el más perseverante de todos, Roberto López. Lo hizo con un chut que salió desviado (55’) y una falta directa a su medida en la que buscó la escuadra, sin cruceta (61’).

Al rato, Garitano dio el paso de mover piezas. Quitó a Aitor, que ya tenía una tarjeta amarilla, y reforzó el medio con Sergio González. En la misma tanda, Luismi Cruz sustituyó a Álvaro Jiménez.

Sin llegar a arrollar al Alcorcón, la tendencia estaba siendo creciente, y se demostró con la mejor ocasión de los tinerfeños, un tiro cruzado de Corredera (70’) que desvió Anacker. El centrocampista había recibido el balón de las botas de Yanis y había avanzado unos metros en conducción antes de armar su pierna. A fuego lento, el partido se estaba encaminando hacia la recta final con mayor decisión por parte de los visitantes.

Pero fue justo en ese momento cuando el guion dio un giro. El Alcorcón se aferraba a cualquier jugada a balón parado para crear algo de peligro, un saque de esquina o una falta como la que cometió Amo a unos metros de la frontal del área. Jacobo asumió la responsabilidad, superó la barrea con su preciso golpeo y coló el balón por la escuadra de la portería. Soriano apenas tuvo tiempo de mirar (77’).

Como tantas veces, el rival había necesitado muy poco para ponerse por delante. El Tenerife, correcto atrás y con escasez de variantes en ataque, iba a tener que inventar algo más para evitar una peligrosa derrota. El cronómetro corría en su contra en un contexto ideal para un Alcorcón reforzado por un premio demasiado valioso, en función de lo que había hecho.

Garitano tardó unos minutos en intervenir. En el 85 prescindió de dos defensas, Medrano y León, y se la jugó con Nacho y Ángel. Acto seguido llegó el empate. En el 87’, Corredera puso el balón en el área, Gallego lo controló sin opción de remate y cedió atrás para que Sergio batiera a Anacker, llegando desde atrás y libre de marca.

El tanto bloqueó al Alcorcón, resignado a conservar el punto, e impulsó a un Tenerife que creyó en la victoria. Los blanquiazules apretaron en los seis minutos de alargue y se acercaron a la remontada con un remate de cabeza de Enric (93’) y un centro de Nacho al que no llegaron ni el citado delantero barcelonés ni Ángel (96’). Pero no hubo más. Al final, mal menor en Alcorcón, un resultado que deja las cosas más o menos como estaban. En menos de lo esperado.