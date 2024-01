Alberto Moleiro: «La lesión que pasé me hizo más maduro, fuerte y estable»

Estoy contento de ir, es un premio. La verdad es que la lesión me fastidió un poco la opción de estar en algunas de las últimas convocatorias pero ahora solo pienso en el presente y estoy muy agradecido a quienes confían en mí, en el caso de la selección especialmente a Santi [Denia, seleccionador nacional].

¿Qué es lo más especial de lucir los colores de su país?

Te toque con quien te toque, sabes que habrá futbolistas de nivel y talento. Todos los jugadores en la selección son magníficos y se nota en cada entrenamiento que he hecho con ellos. Ya en el día a día se nota su calidad; con algunos había tenido ocasión de coincidir incluso desde los tiempos míos en la Sub 19. Lo que sí me ha hecho ilusión es coincidir para los últimos partidos con Javi López, que también es de Tenerife. Nada más llegar me acerqué y hablé con él. Es muy buen tío.

Después de tanto tiempo parado y tras haber debutado en Primera, ¿vuelve a sonreír Alberto Moleiro?

He pasado de la nada al todo. Pasar de estar lesionado y no jugar a hacer cosas grandes en Primera, pero lo intento llevar con tranquilidad y naturalidad; y para eso tengo a mi gente más próxima, que me ayuda a que así sea.

¿Cómo de mal lo pasó durante esa lesión? Supongo que frustra haber tenido que esperar tanto para debutar en Primera.

Claro, es como tú dices. Quizá la parte mental me afectó más de la cuenta porque era mi primera lesión. No entendía nada, no conocía mi cuerpo en ese sentido pero conforme fueron pasando las semanas las sensaciones empezaron a ir mejor. A base de entrenamientos y de ejercicios en los isquios, que ahí fue mi lesión, fui asimilando la situación y conseguí el objetivo, que era recuperarme al 100%y volver. La verdad es que ahora la situación es otra.

A estas alturas y en su caso, que ha ido quemando etapas muy rápido, imagino que uno procura aprender incluso de la desgracia. En este caso de la lesión, que fue importante.

Aunque soy todavía muy joven y me quedan muchas cosas por aprender, sí intento sacar conclusiones de cada etapa y de cada situación, por difícil que ésta sea. La lesión me ha dado madurez, me ha hecho más estable. Y el premio a tanto sacrificio es haber vuelto a jugar y estar otra vez con la selección española.

¿Tiene cuenta en París cada vez que va con la selección?

Yo sí que lo tengo en cuenta y es un objetivo que me marco para este año. Me haría mucha ilusión ir a unos Juegos y ojalá pueda ir convocado. A ver si se da.