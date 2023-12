El CD Tenerife y su Fundación, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, harán pública este martes la firma de la declaración Estadio Libre de Humo. ¿Esta medida implicará la prohibición de fumar en los partidos que dispute el equipo blanquiazul en el Heliodoro Rodríguez López? En realidad, se trata de una sugerencia. No se establecerá ningún veto, avisan desde Nofumadores.org, una asociación especializada que contactó con el club este mismo año y sentó las bases de una campaña que considera «inútil» porque no acabará con el problema.

Su portavoz en Canarias, Abel Román, recuerda que hay entidades deportivas vinculadas a LaLiga que ya han dado el paso de cuidar la pureza del aire en los recintos en los que juegan sus equipos. El ejemplo lo han dado el Barcelona, Valencia, Athletic, Real Valladolid, Girona, Celta, Deportivo Alavés y Málaga –ahora en la Primera RFEF–. En otros países han sido más contundentes:la prohibición se instauró en la Premier League en 2007. ¿Por qué no se ha llegado tan lejos en el Tenerife? «Nuestra ong es la mayor asociación nacional de no fumadores y tiene una experiencia de 20 años de gestiones con instituciones públicas y abogados, entre otros», advierte Román con la seguridad de que la legislación vigente no impide que los clubes adopten medidas drásticas en este asunto. «Depende del propietario del estadio, que es quien lo decide;y en este caso es el Tenerife por ser el usuario de la instalación», aclara.

Aunque las conversaciones con los dirigentes del club apuntaron inicialmente al adiós al humo del tabaco en el Heliodoro con vistas al año 2024, según la información trasladada a Nofumadores.org, finalmente se introdujo la «salvedad»de que todo va a quedar en una recomendación y no en la prohibición del consumo de tabaco en la cancha capitalina. «Creemos que, con este último matiz, la media se va a quedar en un paripé, porque un fumador es un adicto, y si no se le impone una actuación, no se logra nada», afirma Román, lamentando el desenlace de las conversaciones con los responsables del Tenerife. «No apoyamos este acto», insiste refiriéndose a la firma de la declaración Estadio Libre de Humo, a la que no asistirá a pesar de estar invitado.

«El principal enfoque que estamos dando en los estadios es el ejemplo que debemos dar a los niños de que, estando en un deporte, no se puede fumar», destaca sin olvidar que tanto los menores como los fumadores pasivos son los más perjudicados. «Permitirlo, es un acto inmoral», señala.

En términos globales, Román advierte de que, «con datos de la Unidad Antitabaco del Servicio Canario de Salud, en Canarias mueren cada año dos mil personas y los gastos sanitarios debidos a enfermedades derivadas del tabaco son de unos 300 millones de euros; lo que representa el 30 por ciento del presupuesto sanitario».

La firma de la declaración se llevará a cabo a las 17:30 de este martes en el Salón Noble del Cabildo. La iniciativa del Tenerife y de su Fundación cuenta con el respaldo del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, la Asociación Canaria de Neumología y Cirugía Torácica (Neumocan), Cruz Roja Española; Grupo Hospiten, Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Amate), Fundación Canaria Pequeño Valiente, Fundación Carrera por la Vida, Federación de Peñas del Tenerife y el defensor del Abonado y el Aficionado del Tenerife. El acto se encuadra en la semana de la celebración del Día Nacional del Cáncer Infantil, el jueves 21 de diciembre.