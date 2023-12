Líder por partida doble. Por un lado, por su condición casi indispensable en las últimas alineaciones del Leganés; y por otra parte, porque juega en el equipo que manda en Segunda. Revelación del campeonato con letras mayúsculas, el cuadro pepinero resiste sobre el alambre y el tinerfeño Jorge Sáenz (Santa Cruz, 1996) sonríe en un momento de absoluta madurez personal. «Si todas las malas rachas son así, ni tan mal. Jugar contra los de abajo es complicado y todos los equipos se dejan puntos», sugiere cuando se le pregunta por los evidentes problemas de puntuación del equipo al que pertenece. «No nos hemos olvidado de jugar», diagnostica el central, quien recuerda que también los demás candidatos hallan dificultades para seguir el ritmo.

Por lo pronto, tiene el Leganés más puntos que nadie (38) y así comparecerá mañana a su cita contra el Tenerife. «En Segunda es muy complicado ganar. Nosotros tenemos que ser positivos. Al principio ni los propios futbolistas confiábamos en estar tan arriba. Lo importante es que seguimos ahí», dice Sáenz tras el empate contra el Sporting, que se suman a la derrota con el Zaragoza y a las igualadas frente a Eldense, Racing de Ferrol o Valladolid. Los de Butarque no vencen desde noviembre, pero se mantienen en el primer escalafón de la tabla gracias a su retahíla de puntos. Uno a punto, siguen en al brecha: «En el fútbol lo importante es sumar;me quedo con que hemos perdido poco en la primera vuelta del campeonato».

«Puedo llegar a compartir la impaciencia o la inquietud, pero no las comparto porque el objetivo inicial ni de lejos era estar en posiciones de ascenso directo», describe Sáenz en la víspera de jugar contra el representativo.Yavisa sobre el duelo de mañana:«Aquí nadie gana sobrado. Ha habido ejemplos recientes de equipos de abajo que le meten dos y tres goles a los de arriba;por eso el fútbol es tan maravilloso», remarca.

En cuanto a su propia trayectoria, cuenta que le han valido para crecer y evolucionar las experiencias más amargas (la del Celta o la que vivió en Portugal) y otras más felices como su último año en Leganés, que valió para que los pepineros negociaran quedárselo y darle así «la estabilidad que buscaba» a nivel particular.

«Uno intenta hacer las cosas bien, tanto en lo profesional como en lo personal, y aquí me siento valorado y apreciado. Que la gente te quiera significa que estás haciendo las cosas bien y siemrpe reconforta que te lo reconozcan», asume. Este año va por más de 1.100 minutos jugados, 14 comparecencias en liga y 13 titularidades. ¿Menos de las que le habrían gustado? «Depende de la edad que tengas y lo que hayas vivido en el fútbol, te tomas la suplencia de mejor manera».

Un gol que no celebraría

«En mi caso, el fue que el Leganés no paraba de ganar. Cuando me ha tocado jugar otra vez, el objetivo ha sido intentar que se note el cambio lo menos posible. Yo me he tomado bien todas las situaciones y cada día he ido a entrenar con buena cara y buena actitud», afirma. Yen cuanto al futuro, prioriza lo colectivo por encima de todo:«Me gustaría estar celebrando algo importante y bonito en junio», dice, sin hablar de ascenso.

Jorge no celebraría un gol contra el representativo de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Tampoco si valiera un ascenso, como así consignó en el canal Pepineros de Twitch. «Me he criado en Tenerife, soy del Tenerife y lo seguiré siendo. Obviamente durante el campo durante los 90 minutos soy 100%del Leganés. Pero un gol no lo celebraría porque entre los aficionados al Tenerife está mi familia y mucha gente que quiero», apuntó. Su augurio feliz es otro: «Me vale que subamos directos y el Tenerife en playoff».