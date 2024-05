Álvaro Benito: «Soy feliz como comentarista y vivo sin ninguna presión»

El 16 de mayo vuelve a la Isla, concretamente a La Laguna. Le llaman para hablar de fútbol.

Sí, estoy con muchas ganas de volver a la Isla, que siempre es un placer. Como bien sabes me trae buenos recuerdos y además es para hablar de fútbol, que es lo que más me gusta y lo que sin duda me apasiona.

¿Siente que en Tenerife se le aprecia y se le admira pese a que fuera muy breve su etapa de blanquiazul?

Es sorprendente, sí. Porque no fue breve, eso es ser muy generoso. Fue una etapa efímera. Jugué dos partidos y volví a lastimarme la rodilla, me volví a hacer daño en un partido en Valladolid. Lo extraño es que metí un gol en esa acción. Pero sí es verdad que en la Isla me sentí muy querido. Era una época difícil, había salido de la primera operación y tenía buenas sensaciones. Salir de Madrid era un poco traumático porque era asumir que mi camino no iba por el Real Madrid; y la realidad es que recibí mucho afecto por parte de la afición, que era y es increíble; y por parte del club.

¿Qué recuerdos guarda del Rodríguez López?

Pues que se volcó con nosotros. La gente apoyaba al equipo un montón. Era el nuestro un equipo que estaba luchando por la permanencia, por no descender, y que posiblemente estaba confeccionado para otras cosas. Teníamos un equipazo y el Heliodoro tiraba muchísimo. Destacaría eso, y el vestuario que había. Hice buenas migas con los compañeros y para mí fue importante porque emocionalmente se trataba de una etapa complicada por muchos motivos.

¿Y le dio tiempo a conocer la Isla o se quedó con las ganas?

Fue una etapa bastante efímera y sabes que la vida del futbolista es bastante ordenada: la mañana entera dedicada al fútbol, por la tarde descansar... Pero tenía mi cochecito y me iba con Juanele, o con Toni Robaina, que hicimos buena relación. Íbamos a comer por ahí, a conocer las playas, a perdernos por Tenerife. No recuerdo los nombres de los sitios pero sí me dio tiempo a conocer muchos lugares entrañables.

Su vida de futbolista era organizada y entiendo que la de ahora también. Porque se dedica a muchas cosas y muy dispares: vocalista de Pignoise, comentarista en radio y televisión, articulista en algún medio escrito...

Hay semanas y semanas. Las de Champions son más ocupadas, pero como me encanta lo que hago, no lo considero casi ni un trabajo. Lo hablo mucho con Maldini y con Carlos. Que cobramos por viajar, porque lo otro es placer: comentar fútbol nos encanta. Lo llevo bien excepto cuando empiezan los conciertos, que ya tocan este fin de semana. Ahí sí que tengo que hacer encaje de bolillos. Hay conciertos que no se pueden hacer porque esa fecha está comprometida por el fútbol, que para mí es prioridad. Pero como todo lo que hago me encanta... es disfrutar. Estoy viviendo un momento feliz, no te lo voy a negar.

Intuyo que le apasiona hablar de fútbol. Pero de la esencia del juego, no del ruido que hay alrededor.

Es que ese es mi ámbito. Entiendo que el fútbol tiene muchas capas sobre las cuales hablar, de las más superficiales a las más profundas. Pero a mí me toca hablar de las profundas. Entiendo que hay cabida para todo y eso es lo más grande del fútbol, que es el deporte más democrático que hay. Iguala a todos: raza, religión, procedencia... y nos hace sentir la misma pasión, más allá de cuales sean nuestras ocupaciones vitales. Es verdad que en mi caso la gente me valora que hable del juego, de la esencia del fútbol, y además me muestran cariño por la calle y eso te hace sentirte valorado, pero también responsabilizado. Siempre he sentido este trabajo como una gran responsabilidad porque al final cada club tiene a muchísima gente detrás con una enorme adhesión sentimental. Sentir esa responsabilidad a la hora de emitir los comentarios es importante, tanto en la loa como en la crítica.

Y entre tanto fútbol, ¿le da tiempo a estar informado o a ver partidos de la Hypermotion?

No la sigo, sí los resultados. En el programa del domingo en televisión sí veo los resúmenes, pero lo que intento es centrarme en visionar la mayoría de partidos de Primera y también algunos internacionales para conocer a los equipos de Champions que luego me toca comentar. Pero por supuesto sigo la actualidad del Tenerife y seguí especialmente la trayectoria de los últimos años con Ramis. Entiendo que por afición, por historial y por todo, el club necesita y merece estar en Primera División. Por lo que yo viví, es una institución de Primera.

¿Se plantearía entrenar? Es la pregunta que más se repite en las entrevistas a Álvaro Benito.

La respuesta es la misma que otras veces. A ver, si me lo planteas hace cinco años ni me lo habría pensado. En mi cabeza solo cabía la idea de ser entrenador. Es que con los ojos cerrados habría dicho que sí. Pero al final salí del Madrid y eso me dio perspectiva, me permitió confirmar que la de entrenador es una profesión 24/7, de vivir obsesionado... Es la única forma de ser entrenador, a costa de tu salud, fíjate lo que te digo. Pero es que la vida me ha dado la opción de crecer como comentarista, vivo sin presión... ¿Que llega una oferta irrechazable? Por supuesto que la cogeré. ¿Que es improbable? También, porque no es probable que alguien apueste por mí después de estar tanto tiempo sin entrenar, y además sin haber estado nunca en la élite. Tendría que ser una apuesta de alguien que sepa cómo trabajo. Y sinceramente, veo difícil que eso llegue.

Hay quien establece una comparativa entre su carrera y la de Valdano. Él también era comentarista cuando le llegó la llamada del Tenerife. Y dijo sí.

Alguna oferta de Segunda División si me ha llegado, y no la llegué a aceptar. ¿Analogías con el caso de Jorge? Bueno, pues en mi caso hace dos veranos un acercamiento. Y no llegó a fraguar. Es todo lo que te puedo decir.

