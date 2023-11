De la larga batería de medidas concretas que Paulino Rivero ofreció en su discurso de investidura en diciembre del año pasado, hubo una que se quedó en el tintero, no en el olvido. Habló el dirigente blanquiazul de lanzar una tarjeta de simpatizante del representativo que no necesariamente estuviese ligada a la condición de ser abonado. De este modo, el club tendría un carnet que permitiera vincularse al escudo y los colores a muchos seguidores incondicionales que deciden no comprar el pase de temporada, bien sea por motivos económicos, por vivir fuera de la Isla o sencillamente porque prefieren adquirir entradas sueltas para acudir de forma puntual al Heliodoro Rodríguez.

El máximo mandatario blanquiazul puso ejemplos que conocía bien y que su consejo de administración había estudiado a fondo incluso antes de producirse la incorporación a sus respectivos cargos. Las tarjetas de simpatizante habían funcionado muy bien en entidades de alcance planetario como Atlético de Madrid, Real Madrid o FC Barcelona; pero también en otros de menor impacto pero con una gran masa social, por ejemplo el Athletic Club, el Real Betis o la Real Sociedad. Igualmente tienen su carnet de aficionado incondicional equipos que no están en Primera, desde el Levante (LigaHypermotion) al Málaga o Deportivo, ahora fuera de categoría profesional. Según ha podido saber EL DÍA, el club ha encomendado la misión del lanzamiento de esta tarjeta a la agencia Hanson*, la misma que diseñó con gran éxito la campaña de venta de abonos en verano;y que logró batir una plusmarca en el número de afiliados de la institución insular. Bajo el lema Yo soy el Tenerife, la compañía canaria firmó un incuestionable éxito en la campaña de expectación previa y luego durante el curso de la propia venta de los pases, que se elevó por encima de los 15.000. Este tipo de tarjetas no aseguran un asiento en el estadio, pero sí otro tipo de ventajas como descuentos en entidades patrocinadoras, acceso a partidos de las categorías inferiores, posición preferente en venta de entradas para partidos relevantes y beneficios en establecimientos asociados. En el caso del Tenerife, se trabaja para hacer coincidir su lanzamiento con la campaña comercial navideña y en acompañarla de un pack de bienvenida con numerosos productos oficiales. De este modo, la tarjeta sería un perfecto regalo para aficionados blanquiazules para Nochebuena o Reyes. De forma paralela, en los despachos blanquiazules también se ha pensado en un abono de la segunda vuelta con tarifas muy competitivas y desde la certidumbre de que será un regalo igualmente atractivo, con la previsión de que aún han de visitar el Heliodoro clubes con el tirón del Real Valladolid, el Elche, el actual líder Leganés o el Sporting de Gijón. No obstante, saben en el club que el principal estímulo para cosechar éxitos en ambos proyectos es que los resultados sean benignos en las jornadas más próximas en el calendario, empezando por la de este domingo contra el Cartagena. Athletic Tarjeta Club Athletic Da derecho a recibir gratis la revista oficial, descuentos en las tiendas oficiales y acceso a los partidos de Lezama.

FC Barcelona Barça Fans Acceso exclusivo a contendio en las redes, sorteos de camisetas oficiales, descuentos en el museo y tienda online.

RC Deportivo Socio Amigo Por 30 euros, el Dépor ofrece descuentos en la tienda oficial, participación en sorteos y regalo de bienvenida.

Eibar Fan Armero Participación en el sorteo semanal de localidades para ir a Ipurua, descuentos en tienda y ‘pack’ de bienvenida.

Real Betis Béticos por el Mundo Especialmente pensada para simpatizantes que viven fuera de Andalucía. Incluye acceso gratis a un partido de liga y grandes descuentos.

Real Madrid Carnet Madridista Carnet de simpatizante para aficionados españoles y extranjeros que otorga preferencia en la venta de entradas y rebajas en tienda.

Sporting de Gijón Carnet Sportinguista Descuentos en la tienda oficial, prioridad en venta de abonos y localidades, acceso gratuito a Mareo y a los partidos de los filiales, etcétera.

Villarreal CF Carnet simpatizante Al margen de un suculento ‘pack’ de bienvenida, ofrece entrada doble para un partido liguero y descuentos.