«Si ascendemos esta temporada, podré retirarme tranquilo», adujo ayer Aitor Sanz, quien cree que el CD Tenerife tiene plantilla «para optar a todo, pero también la tienen otros clubes».

El futbolista madrileño aseguró que este verano no trajo sobresaltos ni dificultades en el acoplamiento de los nuevos, en buena medida «por el clima social» que hay en torno al representativo;pero también «por el perfil»de las nuevas contrataciones. Entre ellas destacó a Ángel Rodríguez, su nuevo compañero de habitación. «No viene a pasearse ni a retirarse, sino a competir y a pelear en cada entrenamiento», respondió.

Sobre el ariete de Geneto, reveló Sanz que decidió tener una larga conversación con el tinerfeño en pretemporada, pues lo veía «muy ansioso» por la alta responsabilidad que suponía su regreso a casa. En todo caso, afirma que ya está demostrando su calidad y sus virtudes, que auguró que pondrá al servicio del grupo «cada vez más»en el tiempo que le queda al presente curso.

Sanz aseguró que han repuesto el ánimo tras el pinchazo contra el Villarreal B, si bien no se quitarán «la espinita» de un mazazo tan inesperado «hasta que llegue la próxima victoria». El centrocampista blanquiazul remarcó que el entrenador les está transmitiendo «mucha calma» y les ha dicho «que de nada vale ponerse nerviosos» por los malos resultados. Sobre Asier, explicitó que le ha sorprendido muy gratamente su carácter y comportamiento en las distancias cortas, donde «no es secote ni alguien agrio, como podía parecer por su seriedad en las ruedas de prensa que le había oído».

Ya con el curso de entrenador realizado y la licencia obtenida, Aitor comentó que está haciendo «un máster de LaLiga» para obtener el aprendizaje necesario para la coordinación de canteras y otros trabajos semejantes. «Tengo una idea del sitio donde me gustaría estar, pero sobre todo me propongo mejorar como profesional para ser útil. Si cuadra, perfecto; si no, pues a otra cosa», respondió sobre una posible reubicación en el organigrama blanquiazul una vez cuelgue las botas, momento que percibe puede estar cerca.

También se refirió al contenido de su conversación del verano con JoséMiguel Garrido, máximo accionista; y apuntó a una conexión idónea de la propiedad con el consejo de administración y su presidente, Paulino Rivero. «Los tiros van por donde me dijeron;lo que me prometieron, se está cumpliendo. Para mí están haciendo un buen trabajo», cerró.