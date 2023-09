Asier: «Nos han faltado centros, más tiros, más profundidad...»

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, estaba anoche contrariado por el resultado y el fatal desenlace de la contienda en El Molinón; «dolido» por no haber podido dar minutos a Ángel Rodríguez cuando lo tenía programado como revulsivo y, en términos positivos, satisfecho con el rendimiento ofrecido por Loïc Williams en su primera comparecencia como titular en un partido de Segunda División.

«Suele pasar que fastidia más perer cuando te meten gol después del 90, pero es parte del fútbol», declaró en la sala de prensa de El Molinón. Eso sí, puso el acento en que había prevenido a sus futbolistas sobre el alto riesgo de dejar crecer al Sporting en las acciones a balón parado, ahí donde se cocinó la secuencia del definitivo 2-1. «Queríamos evitar estas situaciones de córner, faltas o transiciones. Contra el Burgos también ganaron en otra acción así muy al final. Ellos son un equipo muy físico en estas jugadas y nos han superado, así que tendremos que sacar conclusiones y aprender de esta situación», recetó el profesional vasco.

Garitano describió un partido en el que fue menguando la capacidad del Tenerife para generar peligro en campo contrario. «Igual les hemos sorprendido al principio por el dibujo y cuando hicimos el gol. Luego ajustaron y nos empataron. Ha sido un partido difícil para los dos equipos. En la segunda parte no hemos estado del todo mal pero había gente fatigada, como Sergio González», indicó el entrenador, aún golpeado anímicamente por el cruel castigo del final.

Para Asier, una de las claves es no disponer de un equipo «con más centímetros», como sí tiene el Sporting, de ahí la titularidad de Loïc Williams. «Es que si no, era difícil pelear en faltas y saques de esquina contra un rival con seis o hasta siete jugadores por encima del 1,87. Con la salida de Luismi queríamos acabar más en su campo pero no ha sido así. El gol fastidia mucho, sacaremos conclusiones y aprenderemos, seguro», garantizó el técnico.

El preparador blanquiazul reconoció que a su equipo le faltaron «muchas cosas» para ser más competitivo. Y anotó que echó de menos «más profundidad, centros, tiros, llegar con más gente…» para crear más apuros al cuadro asturiano. «Fuera de casa estos partidos suelen caer del lado del local, nos ha costado hacerle daño al Sporting y no hemos podido defender su juego directo», lamentó.

También hizo hincapié en las quejas de Mo Dauda sobre una posible falta en el gol de la igualada, aunque al preguntársele por el arbitraje prefirió no opinar «ni cuando las cosas van a favor ni cuando van en contra». «No me voy a pronunciar sobre los árbitros», consignó.

Para acabar, se refirió a dos nombres propios. Sobre Ángel, aseguró que «la idea era poder sacarlo, pero viendo cómo algunos jugadores iban con una gran fatiga y con el último cambio de Sergio con problemas en el gemelo, las posibilidades se redujeron». «Queríamos intentar equilibrar algo al final y en eso Enric Gallego nos da dominio en el área, pero Ángel es un jugador importante para nosotros e irá entrando más», aseveró. En cuanto a Loïc, buena noticia de la noche, apuntó Asier que «ha jugado un buen partido». «Es un chico que ha hecho una gran pretemporada con nosotros y ya había tenido minutos en Huesca. Es un ganador de duelos, te sirve para cuerpear, para la estrategia… y será importante», dijo también.

Nacho Martínez, anoche titular en El Molinón, cree que «el resultado no debe empañar el buen trabajo realizado por el equipo». A juicio del lateral, el representativo mereció mejor suerte a su paso por Gijón, donde el Sporting se quedó el botín del triunfo «en un campo que aprieta hasta el final, como también lo hace el Heliodoro».El ex del Valladolid puso el acento en que «el balón parado está penalizando mucho al equipo», aunque es una faceta que se está trabajando mucho en los entrenamientos. «Tenemos que poner hincapié en estos detalles para que no se reproduzcan o nos hagan el mínimo daño en los partidos siguientes», verbalizó el zaguero.Ya con la vista puesta en los compromisos venideros, ante rivales potentes como Espanyol o Eibar, sugirió Nacho que «ojalá se pudiera jugar el siguiente partido en tres o cuatro días, porque el vestuario se ha quedado con ganas de revancha». «Prepararemos bien lo que viene, con la intención de minimizar las virtudes del rival», consignó. En la misma línea se expresó ante los micrófonos Roberto López, quien cree que merecieron más. Ayer anotó su tercera diana de la temporada. Ya es el Pichichi.

