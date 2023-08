El Club Deportivo Tenerife comienza una nueva temporada ilusionante, con una plantilla renovada y sin uno de sus buques insignias en las últimas 10 temporadas. Carlos Ruiz finalizó su contrato el pasado mes de junio y este 10 de agosto ha anunciado su retirada de los terrenos de juego.

El jugador andaluz deja el fútbol en activo tras haber pasado por las filas del Club Deportio Baza, el Imperio de Albolote, el Arenas de Armilla, el Granada Club de Fútbol, la Unión Deportiva Melilla, la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Club Deportivo Tenerife.

En el conjunto blanquiazul, Carlos defendió la casaca local durante 10 temporadas. En ellas disputó 286 encuentros, lo que lo convierten en el décimotercer jugador con más partidos en la historia del Club Deportivo Tenerife. En todos esos partidos, el central sumó 17 goles, 71 tarjetas amarillas, nueve expulsiones y 23.559 minutos sobre el terreno de juego.

Carlos Ruiz se convirtió en un referente para la afición blanquiazul por su sacrificio y su manera de sentir la camiseta. Recordados son muchos de los momentos sobre el césped del central andaluz, pero con especial cariño se recuerda su partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 19/20, donde la entrada de Carlos Ruiz al terreno de juego impulso al equipo para ganar 2-1 con gol y asistencia del defensa.

Un jugador muy querido que podría seguir unido al conjunto blanquiazul. Y es que el Tenerife habría pensado en su figura para relacionarla a la Academia blanquiazul, con despacho propio en la remozada Ciudad Deportiva Javier Pérez y con atribuciones íntimamente relacionadas a su vocación docente.

Comunicado

"Hace más de dos meses, jugué mi último partido con el Club Deportivo Tenerife. Quise dejar la puerta abierta a seguir jugando, pero he decidido que ese será mi último recuerdo como futbolista.

Hoy con 40 años cumplidos recientemente dejo el fútbol.

Han sido más de 20 años jugando y disfrutando de este maravilloso deporte. A lo largo de este tiempo he conocido infinidad de compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados. A todos les doy las gracias por cómo me han tratado y por haber compartido conmigo momentos irrepetibles.

Quiero agradecer también a todos los equipos (CD Baza, Imperio de Arbolote, Arenas de Armilla, Granada CF, UD Melilla, SD Ponferradina y CD Tenerife) que me han dado la posibilidad de defender sus escudos. Siempre lo he hecho con la mayor profesionalidad, esfuerzo y dedicación y de todos guardo un cariño especial.

Por último, dar las gracias a mi familia y amigos, por estar siempre apoyándome en las buenas y en las malas, habéis sido parte importante de esta trayectoria que hoy cierro con mucho orgullo.

No sé que me deparará el futuro, pero a lo que me dedique, le pondré las mismas ganas, pasión y esfuerzo que le he puesto a mi querido fútbol".