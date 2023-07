El CD Tenerife y la UD Granadilla Egatesa, de la mano

El Cabildo Insular ha acogido, este jueves, la fructificación de un acuerdo que parecía casi imposible: que el CD Tenerife y la UD Granadilla Egatesa caminen de la mano. Al menos de una manera coyuntural. Y es que ambos clubes han convenido que la entidad femenina pueda hacer uso de la Ciudad Deportiva en los dos primeros encuentros oficiales que tenga que disputar el cuadro sureño en la temporada 23/24.

En su papel de anfitriona como presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila reconoció que esta entente, “fruto del diálogo y el consenso” supone “un orgullo” para su institución, y calificó “este paso” como “el primero de muchos que se andarán en el Cabildo”. “Todos nos hemos implicado al cien por cien; aquí no hay porcentaje repartidos”, añadió la dirigente nacionalista cuando fue cuestionada por quién dio el paso para poner de acuerdo a todas las partes.

Mientras, tanto Paulino Rivero como Sergio Batista, máximos responsables de los dos clubes deportivos, calificaron el acuerdo como “sencillo y necesario”, y añadieron el “sentido común” como factor clave para haber llegado a buen puerto. “Es una satisfacción a nivel personal, primero porque soy un birria que lleva más de 60 años yendo al Estadio”, apuntó igualmente el presidente del club femenino.

Con el camino en el que convergen ahora el CD Tenerife y la UDG Tenerife Egatesa, el club femenino solventará el problema que le supondrá, para jugar sus encuentros, las obras que todavía no se han empezado a acometer en su campo habitual de juego, La Palmera. “Igual no es necesario que se use, pero la simple predisposición ya nos vale”, aclaró Batista, que también avanzó la “total disponibilidad” por parte del club tinerfeñista de ceder el Heliodoro para al menos “dos encuentros que ojalá sean contra el Real Madrid y el Barcelona” a modo de agradecimiento a la afición.

Mientras, Rivero habló precisamente de la “máxima facilidad” por parte del CD Tenerife no solo en este “asunto relativamente sencillo”, sino también para que “el Granadilla pueda usar cualquiera de los dos recintos a lo largo de la temporada”. “Tenemos 18 equipos y no es fácil simultanear el uso de los campos, pero esto es algo transitorio y le hemos dado una respuesta positiva”.

En la escenificación de este acuerdo también estuvieron presentes el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné. El uso o no de la UDG Tenerife Egatesa de la Ciudad Deportiva dependerá de cuándo se arranquen las obras en La Palmera y de si la máxima competición femenina nacional sufre o no retraso en su inicio.