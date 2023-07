Soñar, trabajar, competir y resistir. Esa ha sido la fórmula de la UDG Tenerife para firmar uno de los crecimientos más importantes y rápidos dentro del fútbol. Gracias a un proyecto que comenzó hace justo una década, la Isla tiene representación en la máxima categoría femenina nacional y no solo eso, sino que ha sido protagonista de episodios que quedarán guardados en la memoria de su afición. Un ascenso, ganarle al FC Barcelona y Real Madrid o jugar la final a cuatro de la Copa de la Reina. Al mismo tiempo, desde el club han tenido siempre presente fomentar el talento de las futbolistas canarias, siendo así también un escaparate y oportunidad para las jugadoras del Archipiélago. Estos diez años sirven como gasolina para afrontar una temporada que volverá a ser exigente. En las oficinas, el técnico José Herrera y su cuerpo técnico ya trabajan en preparar la pretemporada, la secretaría técnica ha hecho el esfuerzo de incorporar cuatro jugadoras hasta el momento y la plantilla se dará cita el lunes 17 de este mes para pasar las pruebas médicas, y empezar con los entrenamientos siete días después.

El sueño de Batista. El presidente de la entidad blanquiazul tenía, en 2013, la ilusión de poner en lo más alto al fútbol femenino tinerfeño, y lo consiguió con un equipo plagado de talento canario. El deseo de Sergio Batista se cumplió a gran velocidad gracias a trabajar con determinación y no desistir cuando llegaron los momentos malos. Tras un ascenso a Primera no conseguido, contra el Albacete, llegó el gran día. En Sevilla, la UDG Tenerife Egatesa consiguió su sitio entre los mejores equipos del país al vencer al Real Betis. Fue el 14 de junio de 2015, una fecha que significó un salto gigante para el fútbol femenino de Canarias. Ahora había que mantener el proyecto en un contexto lleno de exigencias.

Entre las mejores. Y la entidad tinerfeña lo consiguió. No solo pisó la Primera División, sino que tras diez años ya se puede decir que dejó huella. Siempre clasificada al final de la temporada entre los ocho mejores y siendo capaz de conquistar montañas casi imposibles. La última, ganar en Valdebebas al poderoso Real Madrid. Antes, consiguió vencer también al actual campeón de la Champions League, el Barça, con dos triunfos consecutivos por la mínima en los cursos 17/18 y 18/19.

La Copa de la Reina ha sido, igualmente, territorio habitual para el Egatesa. Siempre ha estado en ella y ha conseguido llegar a semifinales en tres ocasiones. Dentro de los hitos, otro paso gigante fue llevar el fútbol femenino al Heliodoro Rodríguez López.

«Antes estaba jugando con chicos en el Esperanza y el Juventud Laguna. Cuando me llamaron no lo dudé, aunque en aquel momento era un gran esfuerzo ir desde La Laguna hasta el sur. Me llevaba mi padre, y luego compañeras. Miro hacia atrás y veo que he crecido al mismo tiempo que lo ha hecho el club y es un orgullo», afirma Natalia Ramos, una de las referentes para la afición dentro de la plantilla. La centrocampista menciona al presidente como pieza clave del proyecto. «Fue una apuesta personal de Sergio Batista y las jugadoras creímos en el proyecto. Éramos todas canarias, recuerdo que no pude jugar en la primera promoción por tener todavía 15 años y era a partir de 16. Es brutal como se ha profesionalizado el club y el fútbol femenino. Ahora nosotros seguimos en la lucha para tener unas instalaciones mejores, creo que lo merecemos. Hemos llevado el nombre de Tenerife y Canarias por todos lados y lo hemos puesto bien alto», declara la blanquiazul, que también recuerda los mejores momentos que ha vivido con la camiseta tinerfeña. «El ascenso a Primera es el mejor sin duda. Luego hay victorias imborrables como por ejemplo ante el FC Barcelona y el Real Madrid. Jugar tantas ediciones de la Copa de la Reina también es muy importante e ilusionante», resalta

Dicen que lo complicado no es llegar, es mantenerse y la UDG Tenerife lo ha conseguido pese a las dificultades. Un paisaje, el del fútbol femenino, que hace diez años no tenía fuerza mediática y ahora, a base de romper barreras, está instalado en muchos hogares del país. El Egatesa hace que los canarios tengan su sitio junto a Barça, Madrid, Atlético, Athletic, Levante, Valencia y compañía.