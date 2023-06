Teto Martín, el relieve inesperado de la cantera

Ocho futbolistas procedentes del filial del Tenerife, sin ficha profesional, tuvieron la oportunidad de jugar en la Liga 22/23 con el primer equipo. Por minutos disputados, la cuota de participación de estos jóvenes valores rozó el 5 por ciento. Casi todo el protagonismo quedó concentrado en Teto Martín.

Si se mide la temporada por la producción de un club que se esfuerza por tener vocación de cantera, la excepción de Teto viene a compensar unos meses que dejaron una huella poco profunda de jugadores de la base en la trayectoria liguera del equipo profesional.

De los otros siete que llegaron a tener la opción de mostrarse, ninguno alcanzó el privilegio de ser titular. El valenciano Dani Selma, fichado para el filial en enero de 2022, debutó en la visita al Villarreal B y repitió en los encuentros a domicilio contra el Granada, Andorra y Zaragoza y en la goleada al Ibiza en el Heliodoro. Sumando esos ratos, no pasó de la media hora.

Alassan Gutiérrez y David Rodríguez intervinieron en un partido menos de Liga. El extremo se estrenó en casa, en la derrota ante el Zaragoza. A partir de ahí siguió cogiendo experiencia en encuentros a domicilio, en Anduva, Mendizorroza y La Romareda –también en la Copa, contra el Lealtad, siendo titular y marcando un gol–. Alassan cerró su acercamiento al fútbol profesional con 52 minutos en Segunda División, once más que el lateral David, que ya había asomado en la Liga anterior, en el 2-1 al Amorebieta. Entre sus actuaciones dentro de la temporada 22/23, todas como reserva, destaca la del derbi celebrado en el Rodríguez López

Con menos se tuvieron que conformar los debutantes Ibra Barry y Airam Guzmán Cacho. El primero sustituyó a Garcés en el triunfo ante el Racing, del 3 de septiembre. Poco después sufrió una grave lesión estando en el filial y se perdió el resto de una campaña que terminó con su desvinculación del club por un asunto extradeportivo. Por su parte, el palmero Cacho probó por primera vez la Segunda en el campo del Alavés y pudo disfrutar del privilegio de jugar como local en el Heliodoro coincidiendo con la visita del Villarreal B. Entre las dos actuaciones, rondó los 10 minutos.

En las estadísticas de la temporada 22/23 también figuran los nombres de Ethyan y Thierno, que llegaron a jugar con el Tenerife en agosto, ante el Eibar y el Levante, respectivamente, antes de salir cedidos en el mercado de verano.

El premio de la regularidad fue para Teto. Por minutos en Liga, fue el duodécimo de la plantilla con 1.882. Jugó como titular veintidós partidos y marcó tres goles, todos en casa, al Málaga, Huesca y Alavés. Seguramente, sus dígitos habrían sido todavía mejores si no hubiera visto cortada su regular trayectoria con la lesión que sufrió a comienzos de diciembre. «Pasé de jugarlo todo a tener que parar, fue complicado para mí porque no estaba acostumbrado a tener lesiones», confesó Teto en su momento. Una vez superado este inconveniente, siguió contando para Luis Miguel Ramis y no dejó de enriquecer sus estadísticas en la segunda vuelta.

Teto, renovado hasta 2027, garantizará la presencia de la nueva generación en la primera plantilla, pero en el club no se conforman. Ya avisó Paulino Rivero que intentarán aumentar el porcentaje de jugadores de la base en el equipo principal. «Si en verano hay chicos que ofrecen el nivel necesario, se incorporarán. El 20 por ciento –referencia que puso en su presentación como presidente– no es ni un máximo ni un mínimo, es a lo que aspiramos. Ojalá tengamos más».

Por su parte, Mauro Pérez, director deportivo del club, abogó por «seguir trabajando al máximo con la cantera» y por ofrecer más oportunidades. «Ni nuestros pibes ni los de otros clubes están preparados para jugar en el primer equipo hasta que no lo hacen. Si vamos a esperar a que estén preparados, no los pondremos nunca», advirtió.