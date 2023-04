«Cuando suceda, lo sabréis», replicó respecto a un asunto cuya posición debe trasladar primero a los gestores del Tenerife y luego a la opinión pública. Emitió este mensaje Ramis después de referirse al partido, el más plácido de la temporada. «Hemos entrado bien. Sabíamos que teníamos que lanzar un mensaje potente desde el inicio y lo hemos desarrollado bien», puntualizó el tarraconense, quien cree que el acierto en los compases inaugurales fue determinante para poder abrochar un marcador tan cómodo. «Nuestro dominio ha venido acompañado de goles que nos han dado tranquilidad durante todo el partido. Si pones en una balanza la efectividad que hemos tenido y lo poco que nos ha generado el rival, el marcador ha sido claro», adujo.

Además, celebró Ramis que llegase un gol en jugada de estrategia. Y aprovechó para compartir una anécdota del día antes. «Es curioso. Ayer [por el sábado] decidimos acabar antes de tiempo el entrenamiento porque no nos estaba gustando lo que estábamos haciendo, así que los mandamos a vestuarios [a los jugadores]. Pues bien, justo al día siguiente hemos marcado en un córner. El fútbol es tremendo y tiene estas cosas», sugirió.

En cuanto a la importancia de los puntos, aseveró Ramis que suponen «un paso adelante importante porque el resultado se produce a estas alturas de la temporada y con tan pocas jornadas para el final». Ya no quiso hablar de la promoción como un objetivo, pues admitió que es prácticamente imposible sumar todos los puntos que faltan, pero sí avisó de que buscarán los 18. «Porque es lo que nos pide la gente», matizó.

«Tenemos una responsabilidad grande y si hay 18 puntos en juego vamos a por los 18. Tenemos que ir a por ellos, primero en Huesca, en lunes y con tiempo suficiente para descansar y preparar el partido. No pensamos en llegar a una cifra concreta sino en sumar el máximo posible», explicitó. «Se trata de formularnos objetivos continuamente; aquí siempre hay algo que hacer», dijo también, para prometer a renglón seguido que no van a «quedarse parados» una vez que la salvación parece ya conseguida.

El pasaje de su alocución que tuvo aroma a despedida fue el último. «Desde el primer día que pisé el Heliodoro es especial para mí, tengo un arraigo muy grande con la isla y la afición. Soy feliz y ese sentimiento que tengo quiero corresponderlo. Tenerife es color, es alegría... y ojalá podamos brindar a la afición más tardes como ésta», completó. Ahora bien, posiblemente le queden solo tres más. Su ciclo parece cerrarse.

Alcaraz: «Jugamos sin alma»

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, pareció arrojar la toalla definitivamente tras el contundente resultado recibido ayer en el Heliodoro, donde cree que su equipo jugó «sin alma» y muy lejos de los parámetros que le habían hecho soñar con la remontada. En este sentido, pidió disculpas por dos motivos: por la mala imagen ofrecida ante el Tenerife y también por haber hecho creer que la salvación aún era posible. «Lo dije porque lo pensaba», se justificó.A su juicio, fue clave que el equipo balear no lograse reponerse al primer golpe encajado. «A partir del gol de Iván Romero el Tenerife ha sido superior en todas las facetas del juego, en lo individual y en lo colectivo. Tengo que felicitarles y disculparnos con nuestra afición; no hay mucho más análisis», declaró. «No ha habido reacción y el Tenerife ha sido superior en duelos, en fútbol, en todo», sintetizó Alcaraz.«El equipo no ha sido el que venía siendo y la derrota es triste por el momento en el que sucede. Nos hemos llevado muchos golpes, y ante el de hoy nos hemos desmoronado», finalizó.