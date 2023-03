Samuel Shashoua se va a Estados Unidos

Samuel Shashoua no estará en la lista de convocados que dará a conocer este jueves Luis Miguel Ramis con vistas al partido de Liga a ante el Real Oviedo, en el estadio Carlos Tartiere (viernes, 20:00). El futbolista londinense tiene molestias en la cadera izquierda y solicitó al club viajar a Estados Unidos para pasar por la consulta del traumatólogo que se encargó de su operación de pubalgia a mediados de septiembre de 2022.

A estas alturas, las bajas de Sam han dejado de ser novedad. No hay que ir demasiado lejos. De hecho, se quedó fuera de cinco de las seis últimas citaciones. La excepción estuvo en el viaje a Gijón para disputar el encuentro con el Sporting el 25 de febrero. En la víspera, Ramis reconoció que Shashoua no iba a poder completar los 90 minutos –jugó 8 como reserva–. Fue el día en el que el entrenador le pidió públicamente que pusiera «más de su parte» y aseguró que con él había llegado hasta donde había podido. A la semana siguiente fue el mediapunta el que pasó por la sala de prensa del Heliodoro. Entre otras cosas, aclaró que las molestias que venía soportando no tenían nada que ver con la pubalgia que le había obligado a pasar por el quirófano unos meses antes. Eso dijo entonces. Con su viaje a Estados Unidos tratará de confirmar que no estaba equivocado. Allí le espera el doctor William Meyers, responsable de la intervención quirúrgica que se llevó a cabo en la clínica Vincera Institute, de Filadelfia. A falta de los resultados de las pruebas, el Tenerife avanzó en un parte médico que Sam ha notado unas molestias en la cadera izquierda y que seguirá un tratamiento médico y de fisioterapia. «El jugador ha solicitado poder viajar a Estados Unidos para la evaluación y el control por el equipo médico que le operó», informa antes de añadir que la valoración se realizará «en los próximos días», con lo que tampoco queda claro cuánto seguirá Sam sin estar disponible.

Se trata de otro inconveniente más dentro de una temporada muy irregular. Empezó el curso siendo titular en las tres primeras jornadas, pero ya en ese momento estaba condicionado por la pubalgia y decidió parar. Tras la operación volvió a competir el 26 de noviembre, en el derbi, como reserva. Después de diez partidos seguidos participando, tres veces como titular, regresó a la enfermería a finales de enero, supuestamente por el dolor en la cadera.

En cualquier caso, y con la duda sobre su continuidad en el club en una campaña en la que acaba contrato, Shashoua va camino de completar un curso para olvidar. A falta de doce jornadas para el final, contando solo los registros en Liga, suma dieciséis partidos fuera de las convocatorias –sin contar el de Oviedo–, dos en las listas pero sin jugar, ocho actuaciones como suplente, cinco como titular y solo un partido completo, el que enfrentó al Tenerife con la Ponferradina en el Rodríguez López.