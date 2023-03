La frustración de Shashoua: «No puedo hacer nada más»

Tras la derrota del Tenerife el pasado sábado frente al Sporting de Gijón, la presencia de Samuel Shashoua es una interrogante en el once del próximo encuentro en casa frente al Eibar, cuarto en la clasificación. El inglés rompía este miércoles su silencio tras un largo tiempo sin hablar sobre las lesiones que ha ido arrastrando en el club. La última de ellas, una pubalgia que paró su actividad en el campo en el comienzo de esta temporada, una actividad que retomó el 26 de noviembre en el derbi canario, donde jugó 13 minutos con su entrada en el minuto 77.

Para el futbolista, las lesiones le han supuesto una «frustración» en su carrera, por no haber podido avanzar a lo largo de las jornadas sin paradas por menoscabos. «Yo solo quiero jugar, es lo que me hace feliz», asegura. El hecho de competir con dolores durante la temporada anterior, hizo que empeorara su situación física. «Entrar a un quirófano era mi última opción, no quería parar de jugar en ningún momento. Junto a los doctores, hice todo lo que era posible, pero no funcionó. Ahora pienso que la mejor solución era operarme desde el principio», reconoce.

Confío en que voy a volver a ser yo. Quiero darlo todo otra vez en los partidos Samuel Shashoua - Futbolista del CD Tenerife

El último susto para Sam llegó con la sobrecarga que le provocó ser baja en los partidos ante Albacete, Granada y Mirandés, una lesión de la que ya está recuperado. «Me encuentro bien. Tuve una pequeña molestia y pensé que lo mejor era parar un par de semanas en vez de jugar con dolor para que no se alargara mucho», apunta el atacante inglés. Aún así, aclara que este percance nada tiene que ver con su lesión anterior, la pubalgia. «Cuando pasas por el quirófano, las molestias pueden caer en otras partes del cuerpo».

Sam ha dejado claro que quiere seguir jugando. «Tengo que hacer esto por el club y por mí, me siento feliz jugando», remarca. En ese aspecto, se siente responsable y considera que «no puede hacer más para mejorar físicamente».

Durante su comparecencia en la rueda de prensa del pasado viernes, Ramis le pidió al londinense que «pusiera más de su parte». El jugador confiesa que no ha hablado «mucho con él», pero entiende las declaraciones como una llamada de atención por su situación psicológica, no física. «Entiendo que él diga eso porque cuando estoy mal, no tengo buena cara. Es duro para mí, soy joven pero me siento viejo. No me gusta que todas mis conversaciones sean sobre mis lesiones», razona. Además, achaca las manifestaciones del míster a la insistencia por la preocupación en cuanto al estado físico del futbolista. «Llevan un año y medio preguntándole por mí, y entiendo que haya respondido de esa manera», señala.

Frente a esto, el delantero promete mejorar su actitud en el día a día. «No gano nada estando triste». A pesar de las declaraciones del técnico, Samuel Shashoua tiene bien claro su papel en el equipo y sabe que para Luis Miguel Ramis es imprescindible en el verde. «El entrenador me quiere en el campo», advierte el jugador.

Otra de las incógnitas que rodean a Sam es la finalización de su contrato en junio. «No hemos hablado nada de mi renovación. Cuando quieres renovar a alguien, lo haces para que juegue, no para que esté lesionado», comenta. No obstante, en cuanto a su futuro, el futbolista se muestra positivo a pesar de los problemas físicos. «En parte creo que he demostrado lo que tengo, todo el mundo sabe lo que puedo aportar. Me enfada que no haya sido a largo plazo, sino con parones por las lesiones».

En lo colectivo, los blanquiazules se enfrentan a un mes duro de competición: Eibar, Real Oviedo, Las Palmas y Alavés. Shashoua ve las siguientes jornadas con optimismo. «Es un mes difícil, pero nos va a venir bien jugar contra equipos que están en la cabeza de la clasificación. Siempre son partidos muy buenos», expone.