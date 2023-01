Elady Zorrilla, un goleador que vuelve a Cartagonova

El CD Tenerife se presentará este domingo en Cartagonova en busca de una victoria que le saque de un ciclo de cuatro empates consecutivos y lo hará con Elady Zorrilla como uno de los jugadores con mayor olfato goleador de la plantilla, en tiempo donde todo el equipo ha trabajado para mejorar

en los metros finales y afinar la puntería. La cita contra el Cartagena es especial para el ahora tinerfeñista, ya que vistió la camiseta del Efesé y consiguió con ella firmar el mejor registro goleador, con 19 tantos en 14 partidos jugados, en la temporada 18/19.

«Es un partido bonito no solo porque regrese a la que fue mi casa sino también porque es un estadio bonito y a la gente de allí le gusta disfrutar del fútbol. Yo tengo algo especial con Cartagonova, estuve tres temporadas allí muy buenas pero ahora tengo que ir a ganar. Me encantaría que el Cartagena gane mucho después de nuestro partido pero ahora lo necesitamos nosotros y estoy seguro que se tiene que dar así», declaró ayer Zorrilla en los medios de comunicación del club.

Situación complicada. A dos puntos del descenso, el futbolista del CD Tenerife no quiso mirar hacia otro lado ni poner paños calientes. Tenemos que empezar a ganar partidos ya, da igual que juegues fuera o dentro. Somos 11 contra 11 más los del banquillo. Al equipo no le generan ocasiones, está muy bien trabajado en el aspecto defensivo. Tenemos que darle una vuelta a la forma de buscar hacer gol y empezar a ser diferenciales en esa parcela. Soy de los que piensan que merecemos tener algún puntito ya». explicó.

También analizó al Cartagena y el posible plan de partido por parte de los dos equipos. «Estamos hablamos de un buen rival, aunque ahora le está costando ver portería. Nosotros no llegamos en nuestro mejor momento de resultados aunque es cierto que llevamos cinco partidos sin perder. Llegamos tras ser muy superiores a la Ponferradina pero estamos en un momento que nos cuesta generar ocasiones claras».

Pasado. Elady Zorrilla llegó al FC Cartagena en el curso 18/19 y pronto se ganó a la afición por su mensaje claro ante los medios de comunicación, su entrega y compromiso y sobre todo sus goles. En 14 partidos en los que participó hizo un total de 19 goles. Fue en Segunda División B. Ya con el equipo en la categoría de plata volvió a ser muy importante. Se fue a los 40 partidos jugados e hizo 7 goles y dio cuatro asistencias. Esos números despertaron el interés del CD Tenerife, que lo firmó la campaña pasada. El cambio de camiseta no le vino mal. Fue pieza clave para Ramis en el intento de ascenso a Primera, con presencia en 44 partidos, 11 goles y 3 asistencias.

Máxima exigencia. El atacante tinerfeñista pidió ayer que todo el equipo de un paso al frente, como ya hizo días antes Álex Corredera y Aitor Sanz. De los conjuntos que lucharon en los puestos de playoff, el Tenerife es el que peor está pagando no haber conseguido el objetivo de ascender. Las nuevas incorporaciones no han dado el rendimiento esperado y los fichajes de invierno no acaban de llegar. Mientras, Elady Zorrilla apela a la esencia. «Somos casi los mismos que en la temporada pasada, no se entiende esta situación por la que estamos pasando», comentó. Tras un inicio de temporada complicado para Zorrilla, por molestias físicas, poco a poco se acerca a su mejor versión. Se ha ganado un sitio en el once y suma tres goles en liga y uno en copa. Volver a ‘casa’ puede darle un impulso.