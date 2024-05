Reunión por Erik Expósito: Mauro Pérez recibe a su agente en la Isla

Erik Expósito no ha clarificado todavía su futuro, que apunta a un inminente regreso a España. Tal y como avanzó EL DÍA, el CD Tenerife se encuentra entre los clubes que mantienen una interlocución fluida con su agente y hombre de confianza, Carlos Peraza, de la empresa Promoesport; y los contactos entre las partes han dejado en las oficinas del Heliodoro la sensación de que el ex de Las Palmas y Córdoba, entre otros clubes, ansía volver a su país. En este sentido, en los despachos blanquiazzules queda la percepción inequívoca de que el representativo tendría prioridad porque para Expósito lucir la blanquiazul sería «un sueño cumplido», como ya ha manifestado en varias ocasiones. El problema es su caché, si bien Erik estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico.

«Si tienen alguna duda, que me pregunten directamente», expresó en una entrevista reciente que tuvo impacto inmediato en la comisión deportiva blanquiazul. Con unos dígitos sobresalientes en la máxima categoría polaca, los pretendientes para Erik no han tardado en aparecer. Los tiene en la Ekstraklasa, pero también fuera de ella. Por lo pronto, hay equipos de Primera que han preguntado por el delantero, sin presentar una oferta firme;y en Segunda también tiene su mercado. Uno de sus puntos fuertes es evidentemente su gran capacidad anotadora y su excelente momento de forma; el otro, que acaba contrato y no habría que pagar transferencia. En este contexto, Expósito se convierte en un elemento muy apetecible no solo para el Tenerife, también para otros equipos de la categoría como el Sporting de Gijón, cuyo entrenador, el canario Miguel Ángel Ramírez, conoce de sobra el talento y trayectoria del ariete formado en el Atlético Barranco Hondo.

En el escaparate de Erik lucen sus 17 goles y cinco asistencias en un total de 2.531 minutos de competición. En el contexto de un Slask Wroclaw aspirante al título y con mayoría absoluta de victorias en la competición doméstica, el reto para el jugador isleño es romper el cascarón del anonimato y cuajar en una de las cinco grandes ligas. Sea como fuere, la reciente reunión entre Mauro Pérez y su representante, Carlos Peraza, deja señales de que quiere jugar en España. Yconcretamente en un Tenerife que siempre fue un destino apetecido por Expósito, que llegó a militar en los filiales amarillos pero nunca lució la blanquiazul. Ahora, surge una oportunidad que puede llevarse a la realidad si finalmente ambas partes ponen de su parte y alcanzan un acuerdo en lo más difícil: las cifras del contrato que supondría una repatriación soñada.

Para Mauro, el fútbol de Expósito encaja perfectamente en las necesidades del Tenerife, que añadiría a un delantero de gran nivel en el marco de un plantel que precisa incrementar sus opciones goleadoras y donde ya tienen contrato para el curso que viene tanto Ángel Rodríguez como Enric Gallego. Frente a su veteranía, el hambre de Erik y sus ganas de triunfar en España harían un cóctel que se presume ilusionante, si bien las partes no están en estos momentos siquiera cerca. Hay voluntad, no acuerdo.