Ramis, feliz: «Hemos sido muy prácticos»

«Lo merecíamos». Así comenzó la comparecencia de prensa de Luis Miguel Ramis, quien subrayó que no tenían «dudas» respecto a la solvencia de este grupo y a su capacidad para lograr resultados notables como el de ayer en El Plantío. «Ha sido un partido inteligente entre dos equipos que buscamos equivocarnos poco. Hasta ahora, el Burgos no se equivocaba y esperaba su momento; y nosotros teníamos idéntico perfil. Manejamos bien las situaciones en nuestro área, siempre han encontrado oposición y buenas superioridades nuestras... y con balón la consigna era llevarlo todo lo lejos de nuestra portería», relató.

«Hemos sido muy prácticos. En la primera mitad nos han dejado circular más y apenas hemos tenido situaciones de riesgo. Ha sido un partido competido y el que se equivocara, sabíamos que iba a perder», fue otro de sus mensajes. En todo caso, vislumbró nuevas complicaciones en el camino y apeló a la fortaleza del grupo para esquivarlas y seguir adelante. «Afortunadamente estamos en un puesto [el de entrenador] donde eso llegará otra vez y tendremos que mostrar la profesionalidad que estamos mostrando; así es como se revierten situaciones, se crece, se cambian dinámicas... Vuelvo a insistir en que nos faltaban cosas, pero tampoco tantas. Seguimos nuestra línea, hoy [por ayer] hemos tenido premio y nos vamos contentos de Burgos», sentenció el profesional tarraconense, quien quiso ensalzar que el triunfo vino ante un contrincante «que está haciendo las cosas muy bien e iba primero en la clasificación».

Respecto a la configuración del once, expuso lo que pretendía. «No voy a poner jugadores que no me van a dar lo que yo busco. Hay futbolistas que se conectan antes, otros después, hay momentos de forma y esto es más difícil de lo que se ve desde fuera. Lo que tenemos muy claro es lo que somos y lo que somos capaces de dar. Habrá veces que no tengamos recompensa, pero no teníamos ninguna duda de que, desde esta organización y con estos jugadores, íbamos a optar a tres puntos que evidentemente necesitábamos», añadió.

Tres atacantes

En cuanto a su apuesta por el tridente Garcés-Gallego-Romero, hizo un balance satisfactorio, pero con pegas. «Alguna cosa no me ha gustado tanto porque el partido que habíamos planteado era para intentar progresar de campo propio a campo rival sin excesiva elaboración, buscando verticalidades continuamente», matizó. A continuación, se deshizo en elogios hacia el gran héroe de la tarde. «A Elady no le voy a descubrir yo. Es todo corazón y todo carácter, pero es tan impulsivo que quiere estar incluso no está al nivel. Yo soy quien tengo que detectar eso porque, si no, lo pasa mal», reseñó. Igualmente, quiso destacar que «tira los penaltis estupendamente» porque no se achica.

El resto de la alocución de Ramis ante la prensa pivotó en torno a dos decisiones arbitrales controvertidas. La primera, estirar la segunda mitad con «12 minutos de prolongación». «Será que el reloj le iba más despacio», ironizó Ramis, quien achacó tan extraño y largo alargue «a lo que desde arriba le piden a los colegiados». Y sobre la expulsión de Borja Garcés cuando éste ya se encontraba en el banquillo, deslizó que «sin saber lo que le ha dicho, es un castigo severo porque se le deja sin trabajar un partido completo». En este sentido, es probable que la roja al delantero melillense venga acompañada de una sanción federativa.

Para Ramis, el triunfo fue justo. Pero sobre todo, «necesario».