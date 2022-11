No hay nada como un triunfo para aumentar los niveles de confianza y de tranquilidad de un equipo. Sobre todo cuando a ese equipo se le acumulan las dudas derivadas de una racha de tres jornadas sin sumar y juega con el déficit de ser un aspirante a subir a Primera que siente de cerca la amenaza de los puestos de descenso. Ese efecto es todavía más reparador si el triunfo se logra en el campo del líder, ante un rival que no había perdido en su estadio, y es el primero que se consigue a domicilio. Cuando parecía estar en su peor momento –los números y el juego así lo indicaban–, el Tenerife no solo frenó su caída con un resultado de mucho mérito sino que demostró que puede ser tan competitivo como lo fue en la temporada pasada. Los blanquiazules, perdidos en sus últimas actuaciones, volvieron al camino correcto y recibieron un premio merecido. La cuestión ahora es darle continuidad y empezar a recuperar el terreno que había ido perdiendo.

El 0-1 en El Plantío está lleno de buenas noticias. No podía ser de otra manera. Lo principal es el desenlace. El Tenerife necesitaba ganar después de perder, de manera consecutiva, con el Leganés, Zaragoza y Mirandés, dejando además sensaciones preocupantes. Con otro tropiezo habría cundido el pánico, al menos de puertas afuera, justo en un tramo del calendario en el que no habrá compromiso de Liga hasta el 19 de noviembre, con el Huesca en casa, el fin de semana posterior al estreno de los blanquiazules en la Copa del Rey. Ahora, con 17 puntos se ven las cosas de otra manera. El vagón de cabeza sigue estando algo lejos, pero ya no son números de un equipo descolgado y desconcertado por una situación que no esperaba.

Otro valor añadido fue la respuesta del equipo. Nada que ver a la que mostró en tramos demasiado largos de las tres actuaciones anteriores. Carácter competitivo individual y colectivo, concentración de principio a fin, muy pocos errores y ninguno con consecuencias, solidaridad en los esfuerzos y en las ayudas... En definitiva, muchas de las bases sobre las que debe crecer el Tenerife de Ramis. Si había alguna duda sobre el compromiso de los jugadores, quedó disipada. No solo se percibió en detalles rutinarios dentro del partido, sino también en momentos para la foto, como la celebración del único gol, una piña de futbolistas vestidos de rosa y negro –tocó el uniforme solidario– en el banquillo visitante de El Plantío. O en el espíritu de supervivencia que tuvieron en un tramo final interminable. Las constantes interrupciones que fueron salpicando el juego después del tanto de Elady, en el 78’, llevaron al árbitro a añadir 12 minutos que se convirtieron en 14. Ahí, en ese tiempo de prórroga, el Tenerife se aferró como pudo a su mínima ventaja, defendió con los cinco sentidos, como en sus mejores tardes de la campaña 21/22, y no dejó que nadie le quitara el triunfo. Oficio y necesidad para sellar la primera alegría fuera de casa.

Luego está la elección de Ramis. Habrá que ver si verdaderamente ha encontrado la fórmula que estaba buscando. El primer tercio del calendario estuvo marcado por la irregularidad de muchos jugadores, por las bajas provocadas por las lesiones, por más problemas de los previstos. Es normal que al técnico le haya costado dar con un funcionamiento colectivo óptimo. Después de tantas vueltas, resulta que salió bien que coincidieran dos laterales derechos, como en Anduva, con Buñuel en su puesto y Mellot por la izquierda. También cuajó la pareja de centrales formada por Sipcic y Sergio. Y no se notó la ausencia del capitán Aitor Sanz, sancionado. Javi Alonso y Jurado estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero la principal novedad fue la presencia en la alineación de tres delanteros, Iván Romero, Borja Garcés y Enric Gallego; el primero, como extremo izquierdo, demarcación en la que no había llegado a afianzarse Mo Dauda, sin minutos en El Plantío. Romero dejó claro que también puede ser útil en una banda. Una alternativa más para Ramis, que esta vez sí consiguió dar con la tecla. Porque cuando los partidos se van dando de cara, hasta los cambios suman. Como hizo Elady Zorrilla. Mención aparte para el jienense. Se perdió dos meses de Liga por una rotura muscular, volvió a parar después de reaparecer jugando unos minutos contra el Granada –16 de octubre– y asumió la responsabilidad de tirar el penalti. Lo hizo con el hambre acumulada de un goleador que no se había estrenado esta temporada –no marcaba desde el 9 de abril en Anoeta–, con la ilusión de un debutante, con la seguridad que le dan tantos años de experiencia. Agarró el balón, sin que nadie se lo discutiera, y se enfrentó a José Antonio Caro, el hombre récord, el portero que no había encajado ni un gol en el presente curso. Elady golpeó centrado y alto, Churripi se lanzó a un lado. Un momento crucial del partido que se resolvió con la intervención del VAR para avisar a Gálvez Rascón que Borja había tocado el balón con las manos dentro del área, casi en la línea, tras un centro de Mellot. El árbitro principal no detectó la falta y, de hecho, la jugada continuó con un contragolpe del Huesca. Pero el colegiado madrileño fue alertado por Prieto Iglesias, se dirigió al monitor y, tras unos segundos de intriga, movió las manos en forma de rectángulo y dirigió su brazo al punto de los once metros. El Tenerife no desaprovechó la oportunidad. Tenía el partido para ganarlo y no lo dejó escapar. Hizo lo que tenía que hacer cuando más lo necesitaba para conseguir un triunfo reparador.