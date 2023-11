Han tenido que pasar cinco años y algo más de siete meses para que la Isla vuelva a vivir un derbi entre conjuntos tinerfeños en el marco de la Liga Iberdrola femenina. Será en el pabellón Quico Cabrera capitalino (17:00 horas), en donde se verán las caras el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Tenerife Libby's. Mucho antes, el 15 de abril de 2018, se disputó el último encuentro entre conjuntos tinerfeños en la máxima categoría, día en el que se enfrentaron por última vez el CV Haris, con su nombre comercial Fachadas Dimurol Libby's, y el Arona Tenerife Sur en las semifinales por el título de liga, siendo las laguneras las vencedoras de la eliminatoria por 3-1. En la final las de David Martín cedieron ante el VB Logroño por un contundente 3-0.

En la temporada siguiente ya no hubo más. Los problemas económicos del Arona impidieron que saliera en la Liga Iberdrola y a eso se le sumó el descenso del Jumper Aguere. Malos años porque desde entonces ya no se ha vuelto a disfrutar de un duelo en la cumbre de equipos de la isla picuda.

Ahora, este fin de semana vuelve a la emoción de un derbi isleño, aunque con dos perspectivas muy distintas. La del Santa Cruz Cuesta Piedra, basada en el deseo de lograr su primera victoria, y la del Tenerife Libby's con la exigencia de allanar el camino para la Copa de la Reina, objetivos que al fin y al cabo sitúan a ambos equipos en extremos opuestos. En cualquier caso, hay un claro favorito, el conjunto lagunero, aunque un derbi es un derbi, y eso dará sus opciones a las santacruceras, que van a por todas.

El Haris, el favorito

Así lo determinan tanto el técnico del Haris, Miguel Rivera, como el experimentado preparador del Cuesta Piedra, Francis Hernández: "El favorito es el Haris", destacaron ambos en la pista del Quico Cabrera, lugar escogido para departir sobre el encuentro y las interioridades deportivas de sus respectivas escuadras.

Sobre ello, el madrileño explica que "es cierto que debemos asumir este rol de favoritos y pienso que debemos aspirar a mirar hacia arriba, que la realidad de los dos equipos es diferente y que decir lo contrario sería engañar. Nuestra ilusión es venir a esta cancha a pelear por los tres puntos, aunque sabemos que no va a ser fácil y que en un derbi las distancias se acortan. Somos conscientes de que nuestro rival no ha logrado ninguna victoria, pero venir al Quico Cabrera para ganar no va a ser fácil para nosotras y con esa idea estamos trabajando esta semana".

Francis ve "lógico" el planteamiento de Miguel, "pero vamos a intentar buscar la primera victoria en la competición. Esperemos que sea un partido bonito, dada la guerra que hemos dado hasta ahora contra otros rivales. Seguro que la vamos a dar. Luego tenemos que intentar reducir el número de errores en los momentos importantes y terminar la jugada cuando lleguen los momentos calientes de cada uno de los sets. Será un derbi bonito en el que vendrá mucha gente porque esto es una fiesta del voleibol tinerfeño al máximo nivel. Solo espero que sepamos estar a la altura".

No duda en señalar el santacrucero que a sus jugadoras "no se les puede decir nada" en relación al derbi, ya que "están suficientemente motivadas. Ellas se conocen desde hace tiempo y algunas tienen mucha ilusión por dar la sorpresa. Lo importante es que bajen un poco el nivel de las emociones que tienen y que jueguen con cabeza fría [risas]. El equipo está peleando mucho. A Miguel le costará hacer puntos, pero lo cierto es que ellas tienen un potencial atacante completamente superior al nuestro".

Rivera le da la razón a su homólogo en cuanto a la motivación, destacando que ante un partido como este "a las jugadoras hay que decirles poco. La motivación está ahí, el hecho de poder vivir un partido como este, como decía Francis, supone una fiesta del voleibol tinerfeño. Es un partido muy bonito". A nivel personal "me siento un privilegiado de poder respirarlo y la verdad es que las jugadoras tienen que sentirlo así para poder afrontar el partido... hay ciertos choques en los que tienes que estar detrás de las ellas para motivar o entusiasmar, pero ante en este tipo de derbis no".

Distintas urgencias

Sin embargo, a pesar de los favoritismos, los dos equipos llegan a la 10ª jornada con distintas urgencias. En el caso del Tenerife Libby's, su necesidad de ganar para mantener la cuarta plaza y con la vista puesta en asegurar la Copa; en el del Santa Cruz Cuesta Piedra, también sumar todos los puntos, que serían los primeros tras nueve jornadas disputadas y que marcarían el tiempo de remontada para lograr la permanencia.

Sobre ello, Rivera confiesa que "para nosotros es un partido importantísimo por todo lo que supone el derbi, pero también porque la derrota de este fin de semana fue dolorosa (Haro Rioja, 3-0), ya que veníamos de una buena dinámica de juego y de resultados. Por eso necesitamos puntuar si queremos entrar en la Copa porque la liga está tan igualada que cualquier traspié te aleja del objetivo".

Para Francis Hernández, la realidad de su equipo es completamente distinta, explicando que "nuestra urgencia es lograr ese primer triunfo, la estamos buscando". Hay partidos en los que "jugamos bien y luego a lo mejor en otros no tanto. Ahí es cuando se ven nuestras carencias, que es que no tenemos una finalizadora y, lógicamente, todo el trabajo que hacemos defensivamente depende de fallos de rivales y ellos no fallan tanto. Es ahí donde tenemos los problemas. De todas maneras, la primera victoria llegará, no sé cuando, pero pelearemos todos los partidos como lo estamos haciendo para lograr la permanencia", afirma.

Relata que "hemos plantado cara a todos los equipos y ha sido el detalle lo que nos ha faltado. No puntúan las que pensábamos que iban a puntuar (sin nombrarlas, en clara referencia a las norteamericanas Natalie Livingston y Olivia Finckel) y eso, a lo mejor, ha afectado anímicamente a las jugadoras... jugamos bien con Kiele, con el Menorca, el otro día con Haro igual, pero con dos fintas nos sacaron del partido cuando teníamos el set igualado. Contra el Hidramar también teníamos el set igualado y con una finta, algo de infantiles, nos lo ganan. Si la que pega de nosotros pesa 40 kilos, podemos hacer muy poco", lamenta.