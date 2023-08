¿Por qué decidió unirse a Projeto Brasileiro cuando su líder, Tomás López-Perea, le presentó esta posibilidad?

Es un equipazo fantástico, son músicos de primera línea de Canarias y cuando me propusieron ser la voz de proyecto junto con Tomás, enseguida me apunté.

¿Qué es lo que más le gusta de los ritmos brasileños?

Yo estuve recibiendo clases de capoeira durante un tiempo y fue ahí cuando me entró el gusanillo por este tipo de música. Empecé a conocer este arte marcial camuflado en danza y donde también la música es tan importante y fue así cómo empecé a interesarme por ese idioma tan bonito y a investigar sobre la música de esa región. Me apasiona todo lo que rodea a Brasil porque me parece una cultura muy rica y me siento muy identificada por la sonoridad y el lenguaje, que me atrapó desde el principio. Tú oyes a alguien hablar en brasileño y enseguida te cae bien.

¿Cómo recibe el público este tipo de música, tan lejana pero que a la vez suena tan cerca de territorios como el canario?

En Canarias siempre ha habido mucho mestizaje. Aunque en nuestras raíces están los castellanos, también tenemos una fuerte influencia portuguesa porque fueron muchos los que llegaron a nuestras costas. Además, toda la influencia latinoamericana que tenemos en Canarias hace que tengamos una oreja muy abierta. Todo lo que conocemos a nivel musical viene de fuera de nuestras Islas, porque incluso nuestro propio folclore tiene muchas influencias de otras zonas del mundo.

Más allá de los ritmos brasileños, usted no se cierra a ningún sonido, venga de donde venga, y eso se ha visto reflejado en su carrera musical.

A mí me gusta toda la música. En otras formaciones en las que también actúo ahora mismo canto de todo, desde estándar de jazz, hasta chacareras, cumbia o bolero. Me gusta la música en general pero cuando canto música brasileña la gente lo celebra, les gusta, y eso a mí me apasiona. No sé si tendré alguna raíz, algún antepasado de esa zona, porque yo siento esa música como algo mío y, cuando canto, trato de trasmitir todo eso que siento a través de mi voz.

Precisamente el festival de música brasileña Tensamba busca eso, unir diferentes culturas a través de la música.

Ya son 20 años de este festival y para mí es un placer que hayan querido contar con Projeto Brasileiro para esta nueva edición. Para mí, poder viajar a Cabo Verde es una gran oportunidad porque es un desconocido, que aún no he visitado, pero creo que tenemos muchas cosas en común, como las raíces africanas y también la influencia portuguesa. Tengo muchas ganas de compartir nuestra música y también de llevar a cabo los talleres que hemos organizado para los niños de Cabo Verde. Vamos a hacer talleres de reciclaje con una propuesta centrada en la bisutería realizada con restos de papel. También queremos compartir detalles de nuestra cultura aborigen canaria y por eso llevaremos las famosas pintaderas, que además provienen supuestamente del norte de África. Lo que pretendemos es realizar un intercambio, compartir y aprender de ellos.

Si es la primera vez que visita Cabo Verde, imagino que también aprovechará para conocer su música y tal vez inspirarse.

Sí, tengo muchas ganas de escuchar la música de allí.

¿Cuáles son los planes Projeto Brasileiro para los próximos meses?

Tomás López-Perea ya está preparando los nuevos temas de Projeto Brasileiro para poder grabarlos en breve así que nos estamos adentrando en el camino de un nuevo disco para seguir dándole vida al proyecto. Hay que regar estos proyectos todo el tiempo porque cuando cuando nos juntamos músicos que estamos compaginando proyectos, si no los regamos como es debido, las ideas se van muriendo por el camino, así que tenemos que ponerle energía y ganitas.

Pero Projeto Brasileiro y su participación en Tensamba es tan solo una de las propuestas musicales en las que trabaja actualmente. ¿Cuáles son sus otros proyectos musicales más inminentes?

Ahora mismo estoy en Galicia con Hey Chabón, una formación en la que soy corista. Estoy muy ilusionada con este proyecto porque el líder es argentino-canario y hacemos composiciones propias, así que trabajamos con toda esa mezcla cultural que a mí me gusta tanto. También estoy muy ilusionada con Rebeca Mora Trío porque estamos haciendo cosas diferentes, y con otro proyecto que se llama Plátano Swing. Ahora mismo estoy reactivando todos mis proyectos porque ha sido un año duro a nivel personal para mí y he tenido que echar el freno. Ahora estoy retomando la música, así que el nuevo curso lo afronto con muchas ganas. En este tiempo, además, he compuesto canciones para familias, que hablan de nuestra historia, de los aborígenes, porque la música me parece una herramienta maravillosa para trasmitir toda esa información.