Canarias reclama fondos extra de la UE para una red estable de centros de menores migrantes

Canarias intensifica su campaña para que desde la administración del Estado y desde la propia UE se aporten medidas y fondos para hacer frente al fenómeno migratorio y en especial a la acogida y atención de menores migrantes no acompañados. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó este jueves en este sentido al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la posibilidad de destinar 16 millones de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) inicialmente previstos para otros objetivos a la creación de una red centros de primera acogida para este colectivo de menores, o en su caso la reclamación por parte del Gobierno central de fondos extra a la propia UE con ese destino.

Delgado, en su primera reunión con el ministro desde que ambos accedieron a sus respectivos cargos, explicó la situación de “emergencia” que vive el Archipiélago en relación con el fenómeno migratorio, y en especial el problema que supone para la Comunidad Autónoma la acogida y tutela de los menores no acompañados, que en la actualidad alcanza la cifra de 4.500 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el acceso para esta finalidad de la cantidad ya estipulada de fondos europeos MRR parece difícil en aplicación de las normas europeas sobre el reparto y distribución de los mismos. Según explicó Delgado, el Ministerio “va a hacer la consulta a la UE para ver si parte de esos fondos se podrían destinar a este objetivo, o si pudieran llegarnos más fondos europeos para poder habilitar nuevos dispositivos permanentes de primera acogida en Canarias”.

En realidad, según reconoció la consejera, Canarias había hecho ya una petición de una línea de fondos europeos, y que Bustinduy le aclaró en la reunión que esa posibilidad quedaba prácticamente descartada, aunque pese a ello insistió en la vía de la consulta a Bruselas para cerciorarse.

La alternativa más plausible será, según recomendación del propio ministro, plantear ante el Ministerio de Juventud e Infancia esa petición formal desde ese mismo departamento para la financiación extra europea en materia de acogida de menores migrantes no acompañados. Es lo que la consejera hará este viernes en una reunión ya prevista de antemano con la titular del mismo, Sira Rego.

El objetivo del equipo de la consejería es disponer de financiación suficiente para habilitar un dispositivo de este tipo de primera cogida, de 150 plazas cada uno, en cada una de las islas, una red que se considera imprescindible para la atención de los primeros días antes de que, una vez determinada la filiación y edad de cada menor, entren en el proceso de acogida integral por parte de la Comunidad Autónoma como responsable de la tutela. Delgado explicó, como ejemplo, que el pasado miércoles la fiscalía “nos puso 210 menores a nuestra disposición, con lo cual hemos tenido que crear sobre la marcha ese tipo de dispositivos”. “En la actualidad, contamos con 66 centros para atender sus necesidades. Conscientes de que el fenómeno migratorio es estructural y no meramente coyuntural, nuestro objetivo prioritario es aumentar el número de instalaciones estables”, explicó la consejera. La idea es ver si dentro de los fondos MRR pudiera haber una financiación extra de Europa hacia España con destino Canarias para este tema”, insistió.

Delgado abordará esta cuestión con la ministra Rego en su reunión de este viernes, además de revisar los trabajos previos a la puesta en marcha del grupo de trabajo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de migración y en especial el reparto entre todos los territorios de los menores migrantes que ahora acoge Canarias, así como la reforma de la ley de Menor para establecer un cupo obligatorio de acogida entre los distintos territorios. Esta fue la principal conclusión alcanzada el pasado 28 de diciembre en la Conferencia Sectorial de la Inmigración y el objetivo de la consejera es que todo este proceso se inicie a lo largo de este mes. Delgado recordó que dicho grupo de trabajo en realidad está ya creado en el seno de la Comisión Sectorial de Infancia y Familia y que con la ministra Rego pretende establecer ya “un calendario para empezar a trabajar ya porque la idea era comenzar en enero”.

En relación con la reforma legal para que las competencias sobre menores extranjeros no acompañados no sea exclusiva de las comunidades autónomas, la consejera afirmó que el borrador que está elaborando el propio Gobierno de Canarias, que servirá de base para el que a su vez tendrá que presentar el Gobierno central, está ya ultimándose y que ella misma se reunirá el próximo día 17 con las personas que lo están redactando “para validarlo y presentarla al presidente (de Canarias) y luego a los ministerios”.

Otra de las cuestiones importantes que Delgado abordó con Bustinduy fue la preocupación de la consejería para que el complemento a las pensiones no contributivas que garantice que las familias que reciben estas pensiones no se vean perjudicadas. Para ello, se puso de manifiesto la necesidad de una modificación en la Ley de la Seguridad Social para explorar la posibilidad de excluir el complemento establecido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía de los ingresos computables para las pensiones no contributivas.

“Ha sido una reunión bastante fructífera y nos permite crear un marco de puesta en común de los temas que son competencias de cada una de las partes, ministerio y consejería, de toda la problemática que tenemos en Canarias en materia de servicios sociales y de qué manera podemos mejorar tanto el plan concertado de servicios sociales como todo el resto de materias”, concluyó Delgado.