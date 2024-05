Juan Antonio Ballesta, militar: «Tenemos los medios necesarios para que las Islas estén seguras»

¿Qué papel juega el Ejército del Aire y del Espacio en la seguridad global?

El Ejército del Aire y del Espacio es el encargado de la defensa aérea y de la vigilancia y el control de todo el espacio aéreo de responsabilidad. Desde el suelo, el nivel más bajo, hasta el espacio extraterrestre, la parte espacial. Aparte de ese trabajo, en Canarias tiene otra serie de misiones.

¿Cuáles?

Primero me gustaría aclarar que cuando hablamos de vigilancia y control es de manera permanente, las 24 horas al día durante los 375 días del año. Mediante sistemas, como los radares de vigilancia, y un grupo de alerta y control que está permanentemente activado, vigilando. Luego las unidades aéreas como la del Ala-46 con los aviones de combate, los F-18 para labores de vigilancia e identificación. Otra de las misiones que efectuamos aquí en Canarias todos los días es la de búsqueda y salvamento, las conocidas como misiones SAR y también misiones de vigilancia marítima, se conocen como Vigma. Y para ello empleamos distintos medios, uno es el avión C-235, el Delta 4. Y luego el helicóptero Super Puma. Para estas misiones también contamos con el Centro Coordinador de Salvamento de Canarias que es un centro militar que trabaja en coordinación con Salvamento Marítimo.

Estar en Canarias les hace tener un poco más de trabajo...

Claro. Aparte de las propias misiones de búsqueda y salvamento de personal militar y civil, también tenemos que efectuar, por la idiosincrasia de las Islas, misiones de búsqueda de embarcaciones con inmigrantes. Y también actuamos en caso de evacuaciones muy puntuales. Nuestros helicópteros cuentan con más capacidad, autonomía y alcance que los helicópteros de Salvamento Marítimo y para esas misiones tan lejanas son la herramienta ideal.

¿Qué impacto ha tenido la tecnología y la innovación en su trabajo diario?

Utilizamos unos medios tecnológicamente muy avanzados y lógicamente hay que estar también en la vanguardia de todos los sistemas. El último conflicto en Ucrania nos ha confirmado que el uso de los UAV o de los drones está siendo protagonista y son elementos muy baratos que pueden provocar muchos daños. El Ejército del Aire necesita sistemas para detectarlos. Ya tenemos varios en algunas bases y lo que hacemos es proteger a modo de burbuja la seguridad de esas bases mediante estos sistemas de detección que pueden, no solo detectarlos, sino también neutralizarlos. Pueden hacerlos descender o incluso hackearlos y llevarlos a aterrizar a un sitio donde no molesten. No obstante sigue siendo complicado controlar grandes espacios. Estamos trabajando ya para en el futuro poder tener un sistema que pueda integrar toda la información de los drones de todos los ejércitos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Qué tiene de particular el espacio aéreo de Canarias? ¿Supone un reto mayor que el resto de regiones?

La complejidad la dicta la densidad de aeronaves por el espacio. La densidad de aviones en el centro de Europa, en países como Bélgica, Holanda o París, supone una complejidad mayor. Aquí, aunque haya más aviones, hay rutas transatlánticas que simplemente atraviesan. No hay una complejidad mayor en las Islas. La complejidad viene dada básicamente por los medios que disponemos para vigilar y controlar nuestro espacio aéreo y los medios que tenemos son los adecuados y no hay ninguna diferencia con los que tenemos en la Península.

Entonces los canarios pueden estar tranquilos...

Sí, pueden estar tranquilos porque tenemos los medios necesarios para asegurar esa defensa. A pesar de ello, el Ejército del Aire y del Espacio está invirtiendo en la mejora de todos los sistemas relacionados con la defensa de Canarias. Hay planes de modernización. Empezando por el programa Halcón-1, que es la sustitución de los aviones F-18 por aviones Eurofighter. Se ha previsto para mediados del 2026. También está prevista la sustitución de los aviones Delta 4 por aviones de última tecnología fabricados por Airbus, que son el avión C-295, con sensores y equipos a bordo más sofisticados. Y más adelante acabaremos sustituyendo los Super Puma actuales, que Canarias cuenta con los más nuevos del Ejército del Aire, por los helicópteros NH-90.

¿Y los sistemas en tierra?

Este verano la parte terrestre de vigilancia, lo que yo llamo nuestros ojos, también va a renovarse. El radar de Gran Canaria va a modernizarse y el de Lanzarote va a sustituirse por uno de última tecnología. Además de eso, el año que viene está previsto que se modernice el grupo de alerta y control, que es el personal que está permanentemente vigilando el espacio aéreo. Con sistemas nuevos de hardware y un sistema muy novedoso de software, desarrollado por Indra, que se llama Airdef y va a aumentar más todavía las capacidades. Y luego hay que modificar las infraestructuras de la base aérea de Gando y el aeródromo militar de Lanzarote con la llegada de los aviones Eurofighter. Hay que actualizar y adecuar las instalaciones, los edificios, dotarlos de sistemas más modernos y de sistemas anticorrosión.

¿Cuáles son las principales amenazas?

Las amenazas no las dictamos nosotros, están detectadas desde hace mucho tiempo en documentos abiertos al público como la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021. También en la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional del 2019. Los ciberataques, los ataques terroristas, el secuestro de aviones con fines criminales o delictivos. Todo eso son las amenazas actuales, reales, del día a día. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados para combatirlas.

¿Qué episodio de su carrera profesional recuerda especialmente?

Todos recordamos el 11-S. Recuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba en servicio de alerta al pie de mi avión en la base de Albacete. El grado de requerimiento en tiempo se redujo bastante. De estar preparado para despegar en 15 minutos, de repente estuvimos en cinco minutos. Ese momento es inolvidable para todos y sí que fue un momento de tensión en España. A pesar de estar ocurriendo allí, inmediatamente aquí nos pusimos en alerta porque nunca sabes lo que puede ocurrir. Entonces hay que estar preparados para lo que sea.

¿Qué proyectos tienen en marcha con la industria aeronáutica y aeroespacial?

Tenemos muchísimos. Decenas. Estamos inmersos en un programa que se llama Bacsi que es la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente. Lo que intenta es, a través de la innovación, desarrollar bases aéreas del futuro para hacerlas más operativas y más eficientes. Este programa está basado en seis áreas funcionales. La número dos, por ejemplo, es de eficiencia energética y de sostenibilidad ambiental. Tenemos acuerdos, no solo con empresas particulares, también con administraciones canarias para ir transformando la base aérea de Gando en una base más eficiente energéticamente. Estamos abiertos a cualquier tipo de innovación que mejore el funcionamiento de las bases aéreas de ahora y del futuro.

¿Trabajan también con empresas canarias?

Sí, también con empresas canarias. Y estamos a punto de firmar convenios con la Universidad de Tenerife y con la de Las Palmas de Gran Canaria, para encontrar medidas anticorrosión.

Suscríbete para seguir leyendo