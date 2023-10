La llegada continua de menores obliga a abrir 18 centros más

Centro que se abre, centro que se llena en cuestión de horas. La llegada continua de embarcaciones ha provocado la saturación en la red de acogida de los menores migrantes no acompañados. El Gobierno canario, responsable de la tutela de los chicos, se ha visto obligado a abrir en los últimos tres meses –desde el 1 de agosto– 18 nuevos dispositivos de emergencia para poder hacer frente al ritmo de llegadas que ya llega a los 100 jóvenes diarios. Actualmente, el Archipiélago acoge en 54 recursos a más de 4.200 niños, niñas y adolescentes. «No damos avío», reconoció ayer la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, quien adelantó que se «sigue trabajando para la ampliación de más recursos de acogida en todas las islas» por lo que próximamente se abrirán otros cinco.

La responsable del área reconoció que el Ejecutivo cuenta con «serias dificultades» para encontrar inmuebles adecuados para atender a estos niños y niñas, por lo que se está trabajando muy directamente con las entidades colaboradoras y haciendo gestiones directas con los Cabildos insulares para que cedan, en la medida de lo posible, recursos e inmuebles para la acogida y atención de menores migrantes. Delgado recordó que en el Archipiélago antes existían infraestructuras propias de la comunidad con las que hacer frente a las llegadas como los Centros de Innovación y Actualización Tecnológica de Canarias (Ciatec) o la Escuela Hogar de la Esperanza (Tenerife), pero lamentó que estos inmuebles en la actualidad «están inservibles», haciendo imposible su uso. Por lo que consideró necesario «contar con una red pública de dispositivos de emergencia» que pueda dar respuesta a una atención inmediata de los menores extranjeros no acompañados, especialmente en los momentos en los que las llegadas sean masivas.

La declaración de emergencia social que presentó a principios de octubre el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ya advertía de la necesidad de poner en marcha nuevos centros y adelantaba que el Archipiélago ya ha iniciado los trámites para licitar más de mil plazas alojativas.

Acelerar procedimientos

Una de las prioridades del Gobierno canario es «desatascar» las valoraciones de aquellos menores que ofrecen dudas sobre su edad. Precisamente ayer se celebró un encuentro con la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, con la Policía Nacional y con varias consejerías para ver «de qué manera» se pueden «acelerar» los procedimientos. Delgado aseguró ayer mantener un «contacto permanente» con la Secretaría de Estado de Migraciones, con la que se ha acordado una transferencia de 50 millones de euros, pero reclamó «más dinero» al Ministerio de Derechos Sociales.

También de menores migrantes se habló ayer en la jornada internacional Gestión de la migración en origen y destino celebrada en Casa África en la que miembros de los equipos de seguridad, sanitarios y de emergencia que intervienen en la acogida de los menores hablaron de sus experiencias. La fundadora de la asociación Starup-Corazón Solidario, Sonja Arup, narró algunos recuerdos de su último viaje a Senegal y Gambia en el que percibió un ansia por emigrar a Europa como no había visto en mucho tiempo, en un contexto de importante tensión económica, política y social. «Nunca habíamos visto tantos menores con la idea de venirse a Canarias. Te ponían a los niños en los brazos para que te los trajeras, yo me vi en varias ocasiones con niños y niñas cuyos padres querían que me los trajera para acá», relató Arup durante las jornadas. «Fuimos visitando los puntos calientes (de salida de cayucos) y nos dimos cuenta de todas las personas que estaban dispuestas a emigrar, vimos cómo grupos en diferentes regiones estaban organizándose para saber el coste y la forma de venir», añadió.

Basta con ver las cifras de llegadas para darse cuenta de la magnitud del fenómeno. En lo que va de año han llegado a las Islas 28.612 personas a bordo de 431 embarcaciones. Una cifras histórica solo superada durante la crisis de los cayucos de 2006, en la que llegaron 31.678 migrantes. Ayer el ritmo de llegadas fue menor al resto del mes, durante el día solo arribaron dos barcas a El Hierro con 188 personas a bordo.