Las candidatas de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido y Guadalupe González Taño, han reclamado este miércoles al Estado que transfiera de inmediato los 1,5 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan de Salud Mental para La Palma, una partida que "está acordada en los Presupuestos Generales de Estado y que, en la actualidad, tiene un nivel de ejecución cero".

Las candidatas nacionalistas mantuvieron una reunión con la decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, para analizar la situación actual del sector y sobre la situación de la salud mental en Canarias.

En este sentido, Valido aseguró que La Palma "ha sufrido, los palmeros y las palmeras están sufriendo y sus problemas no se han resuelto, y por ese motivo no se logra entender cómo es posible que todavía no se hayan llegado los 100 millones del Plan de Reconstrucción para la isla o los 1,5 millones de euros para ese Plan de Salud Mental tan importante".

"Ese millón y medio de euros es mucho más urgente que los miles de millones anunciados por Pedro Sánchez para Cataluña, miles de millones en respuesta a Esquerra mientras tenemos que seguir reclamando un millón de euros para los palmeros y las palmeras", denunció Valido.

Para Guadalupe González Taño, "en La Palma tenemos una población devastada, que no puede afrontar los restos del futuro y a gente que está tirando la toalla todas las semanas".

En esa línea dijo que desde CC priorizan este asunto en los PGE, de ahí que consiguieran 1,5 millones de euros para empezar un Plan de Salud Mental para la Isla, "pero ese dinero no ha llegado aún y su nivel de ejecución presupuestaria es cero".

En su opinión, "La Palma y los afectados siguen siendo una emergencia, tenemos que seguir trabajando con ellos para que puedan afrontar un futuro con garantías".

Asimismo, Valido y González Taño exigieron al Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, que "financie a las comunidades autónomas la incorporación de los psicólogos y psicólogas a los centros de salud de Atención Primaria, y que además se les incluya en los protocolos de emergencias para que activen desde el primer momento".

Para Valido, "ya cuando ocurrió la pandemia, fueron muchas las voces que alertaban de una pandemia de salud mental, la población necesita apoyo psicológico y no puede ser que eso lo reciban solo aquellas personas que lo pueden pagar".