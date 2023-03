La mayoría dentro del sector hostelero cumple las normas y trata a los clientes con respeto y honestidad. Sin embargo, como en todos lados, siempre hay alguno que trata de sacar partido de hasta ilegalmente.

"¿Cobrar por el uso de cubiertos? Una práctica ilegal y de nula moralidad. Lo desaconsejo totalmente", denuncia la usuaria en una reseña sobre un restaurante del sur de Gran Canaria publicada en la web Tripadvisor.

La clienta adjunta a la crítica una fotografía de la cuenta para potenciar su argumento y darle credibilidad. En la factura se puede ver perfectamente como el artículo "cubiertos" tiene un valor de un euro.

Aunque no todos lo saben, y en eso seguramente se basen los que acostumbran a realizar estas prácticas, el uso de cubiertos siempre debe ser gratis en los restaurantes o bares.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha avisado de la ilegalidad de ciertas prácticas que algunos (pocos) hosteleros tienen por costumbre. Una de ellas es el cobrar por los cubiertos, lo cual no puede hacerse bajo ningún concepto.

Hay que recalcar que no existen más reseñas en este restaurante que se quejen de esta práctica ilegal. Por lo que podemos plantearnos varias hipótesis: o los demás no conocen la norma o ya no se realizan tales prácticas en el local.

Otras prácticas ilegales

La propia OCU avisa de otras cosas por las que cobran en algunos restaurantes y tampoco podrían hacerlo legalmente. Por ejemplo, no te pueden cobrar un extra por reservar en un establecimiento. Lo que sí se puede hacer es pedir un adelanto en forma de fianza en caso de grandes reservas.

Otra de las prácticas más comunes es la de cobrar un extra por consumir en terraza. Eso es legal. Sin embargo, debe estar detallada la cantidad en una zona visible para el cliente.

Por último, los impuestos como el IVA o el IGIC deben estar ya incluido en los propios precios de los productos. Así, el cliente puede conocer el precio final de todo lo que va a consumir de antemano.