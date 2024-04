Rato apunta a los correos del despacho que fundó Montoro: "Me gustaría que Anticorrupción no intentara impedir esa investigación"

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha referido este viernes, momentos antes de acudir a una nueva sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la gestión de su patrimonio, a los correos electrónicos que la cúpula de Hacienda intercambió con el entonces ministro Cristóbal Montoro meses antes de su arresto en abril de 2015. "Me gustaría es que la Fiscalía Anticorrupción no intentara impedir esa investigación", ha manifestado.

El que fuera hombre fuerte de la gestión de la economía española durante la era Aznar se refería con ello a las informaciones que viene revelando El Periódico de España, del mismo grupo editorial, sobre unos correos que tiene en su poder el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El magistrado tiene abierta una causa que se instruye en secreto en la que investiga si la consultora Equipo Económico, que fundó Montoro en 2006, usó sus “influencias” en Hacienda y en beneficio de sus clientes.

En el curso de las pesquisas se han intervenido comunicaciones que evidencian el conocimiento por parte del entonces ministro de información judicial relativa a diferentes personalidades. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado a la fiscal del caso, Carmen García Cerdá que no lo investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. Además, ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal García Cerdá, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelación de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacción.

Rato se ha referido a este asunto este mismo viernes momentos antes de entrar al juicio en el que se le piden 70 años de prisión por diversos delitos de corrupción relacionados con la gestión de su patrimonio personal, y hoy se espera conocer si la Fiscalía eleva a definitiva dicha petición o bien la modifica.

Los correos electrónicos que intercambió en 2015 la cúpula del Ministerio de Hacienda con Montoro ponen de manifiesto presuntas maniobras desarrolladas por estos altos funcionarios en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.