Pilar Rubio deslumbra con su nueva línea de bañadores: ¡Figura de infarto!

Pilar Rubio presume de cuerpazo en la presentación de su nueva colección de bajo junto a la marca gallega Selmark. La conocida presentadora aprovechó el lanzamiento de su ropa de baño para lucir uno de los modelos que ha diseñado y que forma parte de la colección Mare 24 by Pilar Rubio, compuesta por cinco bañadores y bikinis de edición limitada. Rubio se ha inspirado en cinco destinos paradisiacos para diseñar su nueva ropa de baño, en concreto, en Bora Bora, Honolulú, Galápagos, Fiji y Musha Cay.

Esta no es la primera vez que Pilar Rubio colabora con la marca gallega. En el pasado cooperaron para sacar al mercado ropa deportiva y otras colecciones de ropa de baño. No obstante, la presentación de esta colección ha sido diferente, pues la presentadora madrileña fue la primera en querer mostrar al público lo bien que sienta su ropa de baño y para ello, acudió al acto con un modelo cut out en negro que combinó con una falda de volantes también negra. De esta manera, la madrileña demostró que su ropa de baño no sólo está pensada para realzar la silueta de todas las tallas, sino que también es muy versátil y elegante.