Los colaboradores de 'Así es la vida' estaban debatiendo sobre las capturas de famosos en la playa mientras disfrutan del verano. Sandra Barneda compartió su experiencia cuando la pillaron mientras pasaba unos días en Formentera con su amiga Marta Torné, revelando en directo quién tomó esas fotografías...

Sergio Garrido, por su parte, afirmó que no se le escapa ni una cuando se trata de capturar a famosos en la playa. Tan pronto como recibe una llamada, acude rápidamente y no le importa recorrer largas distancias o esperar horas para obtener la foto del personaje que desea.

En ese momento, Sandra Barneda reveló que a ella la pillaron con algunas fotos en Formentera. Fue durante unas vacaciones cuando su amiga Marta Torné la animó a visitarla, ya que llevaba un mes allí sin que nadie la reconociera... pero resultó ser un error.

La anécdota de Sandra Barneda fue compartida con risas. "Marta me decía: 'De verdad, no nos pillan...' mientras nos cambiábamos de cualquier manera en la playa", relató la presentadora. Sergio asintió recordando lo sucedido y Sandra expresó sorpresa: "¡Ah! ¿Fuiste tú?". "Sí, fui yo y algunos más", respondió él.

Entre risas, Sandra Barneda nos contó que después de ver las imágenes publicadas, Marta la llamó preocupada. "Me decía que no había contactado a la prensa y que nadie le creería porque salía muy mal, no podía estar peor".